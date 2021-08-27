Edenílson não esconde a felicidade por convocação para a Seleção Brasileira

Em alta no Internacional, o volante Edenílson teve o seu trabalho reconhecido pelo técnico Tite, que o convocou para a Seleção Brasileira.
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Feliz com a oportunidade, o camisa 8 não escondeu a satisfação por realizar um sonho de criança.
‘Um sonho de criança se tornou realidade. Um dos dias mais felizes da minha vida. Um sentimento único e indescritível, ser convocado e defender o nosso país pela primeira vez’, declarou.
Na conversa com o canal oficial do Inter, Edenílson contou como foi informado da convocação para a Seleção Brasileira.
‘Estava terminando o treino, alongando. O Paulo me chamou, fez uma ligação de vídeo com o presidente Alessandro. Me passaram a notícia. Fiquei muito feliz e disse que daria ao máximo. Nem parei para pensar. Ainda está tudo muito bagunçado na cabeça. Vou focar no jogo contra o Atlético-GO’, afirmou.