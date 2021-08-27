Edenílson não esconde a felicidade por convocação para a Seleção Brasileira

Crédito: Edenílson foi convocado por Tite (Divulgação/Internacional

Em alta no Internacional, o volante Edenílson teve o seu trabalho reconhecido pelo técnico Tite, que o convocou para a Seleção Brasileira.

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Feliz com a oportunidade, o camisa 8 não escondeu a satisfação por realizar um sonho de criança.

‘Um sonho de criança se tornou realidade. Um dos dias mais felizes da minha vida. Um sentimento único e indescritível, ser convocado e defender o nosso país pela primeira vez’, declarou.

Na conversa com o canal oficial do Inter, Edenílson contou como foi informado da convocação para a Seleção Brasileira.