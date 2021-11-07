Edenílson lamenta confusão após Grenal 434: 'não é bom para o espetáculo'

Crédito: (Reprodução / Premiere

Como todo GreNal, as confusões dentro e fora de campo, claro, sempre acirram ainda mais a rivalidade entre os times. E na noite deste sábado, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão, a história não foi diferente.Depois do apito final do árbitro, Patrick chegou a pegar um dos caixões com o escudo do Grêmio levados por torcedores do Colorado na intenção de alfinetar o momento, correndo para o centro do gramado. Porém, mesmo já na boca do túnel que leva para os vestiários, os jogadores não gostaram da atitude por parte do camisa 88, fazendo com que Thiago Santos e Cortez fossem para cima dos jogadores.

Diante da situação, Marcelo de Lima Henrique acabou dando o cartão vermelho para Patrick e Cortez. Fazendo um desabafo sobre o fato, Edenilson reprovou as cenas pós-clássico, ressaltando que isso não é bom para a imagem do espetáculo.

"Clássico é assim. Nervos à flor da pele. Não é bom para o espetáculo. A gente tenta não fazer. Participei da última briga e pedi desculpas. Quando ele ganharam, teve zoação e aceitamos. Quem ganha tem esse direito. Quando ganha, pode. E quando perde não pode? Falo para as duas equipes. Faz mal para o espetáculo. Perdemos aqui dentro e fomos zoados e não teve isso. Tem que saber ganhar e saber perder", declarou.

Situação no campeonato