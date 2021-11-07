Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Edenílson lamenta confusão após Grenal 434: 'não é bom para o espetáculo'

Meio-campista do Inter desabafou sobre o fato após o apito final, em duelo disputado no Beira-Rio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 21:57

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 21:57

Crédito: (Reprodução / Premiere
Como todo GreNal, as confusões dentro e fora de campo, claro, sempre acirram ainda mais a rivalidade entre os times. E na noite deste sábado, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão, a história não foi diferente.Depois do apito final do árbitro, Patrick chegou a pegar um dos caixões com o escudo do Grêmio levados por torcedores do Colorado na intenção de alfinetar o momento, correndo para o centro do gramado. Porém, mesmo já na boca do túnel que leva para os vestiários, os jogadores não gostaram da atitude por parte do camisa 88, fazendo com que Thiago Santos e Cortez fossem para cima dos jogadores.
Diante da situação, Marcelo de Lima Henrique acabou dando o cartão vermelho para Patrick e Cortez. Fazendo um desabafo sobre o fato, Edenilson reprovou as cenas pós-clássico, ressaltando que isso não é bom para a imagem do espetáculo.
"Clássico é assim. Nervos à flor da pele. Não é bom para o espetáculo. A gente tenta não fazer. Participei da última briga e pedi desculpas. Quando ele ganharam, teve zoação e aceitamos. Quem ganha tem esse direito. Quando ganha, pode. E quando perde não pode? Falo para as duas equipes. Faz mal para o espetáculo. Perdemos aqui dentro e fomos zoados e não teve isso. Tem que saber ganhar e saber perder", declarou.
Situação no campeonato
Com o resultado, a equipe do Inter chegou aos 44 pontos, porém manteve-se 7ª colocação. Por outro lado, o Grêmio, por conta do revés no Beira-Rio, acabou estacionando na 18ª posição com seus 26 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados