Edenílson está perto de atingir marca expressiva no Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Um dos jogadores mais longevos e importantes em diversos aspectos no elenco do Internacional, o meio-campista Edenilson está perto de colocar seu nome ainda mais fixado na história do Colorado. Isso porque, caso participe da próxima partida da equipe na temporada onde o Inter diante do Novo Hamburgo no próximo domingo (21) às 20h (de Brasília), ele estará fazendo o seu jogo de número 200 na equipe do Beira-Rio.>Em que posição o Colorado está no Gauchão?No histórico dentro dos outros 199 compromissos em que Edenilson esteve em campo, ele acumulou, além dos 24 gols marcados, o retrospecto de 109 triunfos, 47 empates e 43 reveses.

Não à toa, ao comentar sobre a proximidade do feito, o tom das palavras de Edi (forma carinhosa que o jogador é conhecido por companheiros) foi de agradecimento a todas as áreas do Inter onde o torcedor está devidamente incluso:

- Estou muito feliz em atingir essa marca por um clube com a tradição e grandeza do Inter, o clube me abriu as portas para voltar a jogar no Brasil e sou muito grato por isso, tenho um carinho especial pela nossa torcida que sempre me tratou muito bem e ajuda muito o time dentro de campo. Agradeço muito ao clube pela oportunidade de jogar aqui, e aos meus colegas, que construímos uma relação muito bacana aqui dentro.