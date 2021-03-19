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futebol

Edenílson está perto de atingir marca expressiva no Internacional

Caso entre em campo no próximo compromisso da equipe diante do Novo Hamburgo, ele chegará aos 200 jogos no Colorado...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 11:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 11:37
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Um dos jogadores mais longevos e importantes em diversos aspectos no elenco do Internacional, o meio-campista Edenilson está perto de colocar seu nome ainda mais fixado na história do Colorado. Isso porque, caso participe da próxima partida da equipe na temporada onde o Inter diante do Novo Hamburgo no próximo domingo (21) às 20h (de Brasília), ele estará fazendo o seu jogo de número 200 na equipe do Beira-Rio.>Em que posição o Colorado está no Gauchão?No histórico dentro dos outros 199 compromissos em que Edenilson esteve em campo, ele acumulou, além dos 24 gols marcados, o retrospecto de 109 triunfos, 47 empates e 43 reveses.
Não à toa, ao comentar sobre a proximidade do feito, o tom das palavras de Edi (forma carinhosa que o jogador é conhecido por companheiros) foi de agradecimento a todas as áreas do Inter onde o torcedor está devidamente incluso:
- Estou muito feliz em atingir essa marca por um clube com a tradição e grandeza do Inter, o clube me abriu as portas para voltar a jogar no Brasil e sou muito grato por isso, tenho um carinho especial pela nossa torcida que sempre me tratou muito bem e ajuda muito o time dentro de campo. Agradeço muito ao clube pela oportunidade de jogar aqui, e aos meus colegas, que construímos uma relação muito bacana aqui dentro.
Na última temporada, os números alcançados pelo meio-campista de 31 anos de idade são igualmente expressivos a sua trajetória: maior número de passes decisivos, finalizações e também nas participações de gol (tanto marcando como dando assistências) dentre os meio-campistas que estão no atual plantel do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez.

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