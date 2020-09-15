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futebol

Edenílson desperta o desejo do futebol árabe

Al Ittihad manifestou a vontade de contar com o volante de 30 anos; Inter não pretende liberar...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 15:52
Crédito: Max Peixoto / MS+
Um dos destaques do Internacional, o volante Edenílson vê o seu nome mais uma vez especulado para jogar na Arábia Saudita. Agora, o interessado da vez é o Al Ittihad.De acordo com as informações iniciais, o clube árabe não apresentou uma oferta concreta, mas sondou o atleta para saber do seu desejo de atuar fora do país.
Aos 30 anos, Edenílson gostaria de viver uma experiência no exterior, mas por outro lado, o meio-campista está feliz no Internacional e apenas algo ‘irrecusável’ poderia tirá-lo do Beira-Rio.
Dentro do Inter, a expectativa é de brigar até as últimas consequências para ficar com Edenílson. Visto como importante no elenco, a diretoria não gostaria de negociar o atleta.
Vale lembrar que, ano passado, o Internacional resistiu a uma proposta da Arábia Saudita pelo jogador, aumentou o seu salário e estendeu o vínculo até 2022.

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