Edenílson desperta o desejo do futebol árabe

Crédito: Max Peixoto / MS+

Um dos destaques do Internacional, o volante Edenílson vê o seu nome mais uma vez especulado para jogar na Arábia Saudita. Agora, o interessado da vez é o Al Ittihad.De acordo com as informações iniciais, o clube árabe não apresentou uma oferta concreta, mas sondou o atleta para saber do seu desejo de atuar fora do país.

Aos 30 anos, Edenílson gostaria de viver uma experiência no exterior, mas por outro lado, o meio-campista está feliz no Internacional e apenas algo ‘irrecusável’ poderia tirá-lo do Beira-Rio.

Dentro do Inter, a expectativa é de brigar até as últimas consequências para ficar com Edenílson. Visto como importante no elenco, a diretoria não gostaria de negociar o atleta.