Edenílson considera “empate justo” contra o Atlético-GO

Na noite deste domingo, no estádio Antônio Acciolly, em Goiânia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional ficou no zero a zero contra o Atlético-GO, em jogo muito truncado e de poucas oportunidades de gol. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm entrevista após o fim da partida, Edenílson avaliou como justo o resultado final: “Jogo difícil! O Atlético-GO é uma equipe que é forte dentro de casa. Esperamos eles um pouco mais, e no final apertamos mais. A gente veio buscar os três pontos, mas o empate foi justo”, afirmou o meio-campista da equipe Colorada.
O jogo do Internacional pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi adiado por causa das partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias. Sendo assim, o próximo compromisso do Colorado pela competição nacional será contra o Sport, na Ilha do Retiro, dia 13 de setembro.