Edenílson considera “empate justo” contra o Atlético-GO

Na noite deste domingo, no estádio Antônio Acciolly, em Goiânia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional ficou no zero a zero contra o Atlético-GO, em jogo muito truncado e de poucas oportunidades de gol. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm entrevista após o fim da partida, Edenílson avaliou como justo o resultado final: “Jogo difícil! O Atlético-GO é uma equipe que é forte dentro de casa. Esperamos eles um pouco mais, e no final apertamos mais. A gente veio buscar os três pontos, mas o empate foi justo”, afirmou o meio-campista da equipe Colorada.