Edenilson cita Flamengo de 2019 para não priorizar nenhuma competição

Devido ao coronavírus, o calendário do futebol brasileiro ficou ainda mais apertado. Algumas equipes do país terão no intervalo de sete meses, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores para disputar simultaneamente.No Internacional, um dos times que estão com o calendário cheio, o volante Edenilson não quer priorizar nenhuma competição e cita o Flamengo da última temporada como exemplo.