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futebol

Edenilson cita Flamengo de 2019 para não priorizar nenhuma competição

Líder do Brasileirão, o Colorado tem uma calendário cheio com três competições simultâneas...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 17:58
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Devido ao coronavírus, o calendário do futebol brasileiro ficou ainda mais apertado. Algumas equipes do país terão no intervalo de sete meses, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores para disputar simultaneamente.No Internacional, um dos times que estão com o calendário cheio, o volante Edenilson não quer priorizar nenhuma competição e cita o Flamengo da última temporada como exemplo.
‘Flamengo não priorizou competições ano passado e ganhou duas. Isso depende de cada treinador. Se depender de mim, eu quero jogar todas’, afirmou.
Com 12 pontos, o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o Colorado encara o Botafogo, no Rio de Janeiro.

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