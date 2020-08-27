Edenilson cita Flamengo de 2019 para não priorizar nenhuma competição

Devido ao coronavírus, o calendário do futebol brasileiro ficou ainda mais apertado. Algumas equipes do país terão no intervalo de sete meses, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores para disputar simultaneamente.No Internacional, um dos times que estão com o calendário cheio, o volante Edenilson não quer priorizar nenhuma competição e cita o Flamengo da última temporada como exemplo.
‘Flamengo não priorizou competições ano passado e ganhou duas. Isso depende de cada treinador. Se depender de mim, eu quero jogar todas’, afirmou.
Com 12 pontos, o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o Colorado encara o Botafogo, no Rio de Janeiro.