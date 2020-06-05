Economia e negociações: os próximos passos de Botafogo com Joel Carli

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma enxugada na folha salarial. Este foi o principal motivo para a diretoria do Botafogo buscar a saída de Joel Carli. As conversas para o fim do ciclo do argentino junto ao Alvinegro foram confirmadas na última quinta-feira e o jogador de 33 anos deixou o Glorioso. Agora, contudo, as negociações envolverão a futura rescisão do jogador.

Joel Carli tinha o maior salário do atual elenco do Botafogo, ganhando cerca de R$ 230 mil por mês. Com contrato até dezembro de 2021 - visto uma renovação automática previamente acordada entre as partes -, o Alvinegro, na teoria, economizará pouco mais de R$ 4,8 milhões com os vencimentos do argentino neste período.

O argentino, contudo, não vai sair de mãos atadas. Este foi o motivo, vale ressaltar, que tratava a rescisão de Joel Carli com o Botafogo antes. O clube chegou a procurar os representantes do jogador no começo do ano para falar de uma possível quebra do contrato, mas não apresentou uma possibilidade de como parcelar ou negociar os valores que o zagueiro teria a receber. Sem mostrar números concretos, os agentes do jogador não abriram conversas.E MAIS:Luís Henrique despista interesse da Europa: 'Não posso dar ouvidos'Carli se pronuncia após saída do Botafogo: 'Clube que aprendi a amar'Carli deixa Botafogo como 3º estrangeiro que mais vestiu a camisaAlívio: Botafogo acerta salários de março com os jogadoresMontenegro explica saída de Bochecha do Botafogo: 'Era só custo'Veja por onde andam os campeões do Brasileiro de 95 com o BotafogoAgora não há saída. Botafogo e Carli vão sentar nas próximas semanas para negociar uma readequação dos valores que o argentino teria a receber. O clube, pelas dificuldades financeiras e o objetivo de enxugar a folha, tentará costurar um acordo para o argentino receber parte dos vencimentos totais referentes ao contrato até dezembro de 2021.

O argentino não queria deixar o Botafogo e era um dos líderes do elenco, mas considerou a situação como insustentável dentro de General Severiano. Desde que chegou, em 2016, Carli ficou marcado pela influência nos bastidores e por ser uma voz ativa entre os jogadores.

Em janeiro, o Sport fez uma proposta de empréstimo ao Botafogo por Carli, mas o Alvinegro recusou. A ideia inicial do Comitê Executivo de Futebol era - caso houvesse conversas com outra equipe - negociar o argentino de forma definitiva, mas não recebeu sondagens concretas neste estilo.