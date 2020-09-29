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Écio Capovilla, ídolo do Vasco, morre aos 83 anos

Ex-meio-campista atuou durante oito temporadas pelo Cruz-Maltino. Morava em Valinhos (SP), onde sofreu uma parada cardíaca na noite da última segunda-feira...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:05

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 16:05
Crédito: Écio fez parte de uma geração histórica da equipe cruz-maltina (Divulgação
Morreu na noite da última segunda-feira o ex-meio-campista do Vasco Écio Capovilla. Ídolo do Cruz-Maltino, ele defendeu o clube de 1956 a 1964. Ele não resistiu a uma parada cardíaca. Velório e sepultamento ocorrem na tarde desta terça-feira, em Valinhso (SP), onde nasceu e vivia.Confira nota publicada pelo site oficial do Vasco:
"O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Écio Capovilla, que marcou época no Clube entre os anos de 1956 e 1964.
Meio-campo clássico, Écio está na memória do torcedor vascaíno mais antigo, que sabia de cor a escalação da linha média daquele time, com Écio, Orlando e Coronel. Ele conquistou, com a camisa cruzmaltina, o Supercampeonato Carioca e o Torneio Rio-São Paulo, ambos em 1958, e o Campeonato Carioca de 1956.
Natural de Valinhos, no interior de São Paulo, Écio também defendeu a seleção brasileira em 1960. Ele encerrou a carreira em 1966, após defender o Sporting Cristal, do Peru.
Écio tinha 83 anos e faleceu após sofrer uma parada cardíaca. Ele ainda chegou a ser levado com vida para um hospital de Valinhos, mas não resistiu."

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