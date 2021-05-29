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'É um orgulho ser capitão desta equipe', diz Azpilicueta após título do Chelsea na Champions League

Capitão do time de Londres celebra conquista continental, fala sobre emoção de ser o líder da equipe, e comenta sobre a partida contra o Manchester City: 'Soubemos sofrer'...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 18:53

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 18:53

Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Após a conquista do bicampeonato europeu, o capitão Cezar Azpilicueta, do Chelsea, comemorou o título dos Blues. O espanhol falou sobre a emoção de ser campeão, elogiou o time e falou do orgulho de usar a braçadeira de capitão em campo.
+ Veja a tabela final da Champions League- É difícil explicar como me sinto. É incrível. Em nove anos, o Chelsea não foi capaz de dar esse passo. Levantar a taça gera muita emoção, é o máximo que pode ser conquistado em um clube. É um orgulho ser capitão desta equipe - disse.
+ Conheça o aplicativo "LANCE! Resultados"
Sobre a partida, Azpilicueta afirmou que o Chelsea "soube sofrer", e que a equipe deu a volta a por cima durante a temporada.
- Soubemos sofrer. E aí está a diferença. A chave estava na energia do grupo, no trabalho dos atacantes. Com o Atlético de Madrid parecia nosso último passo, mas acreditamos em nós mesmos - concluiu.

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