'É um orgulho ser capitão desta equipe', diz Azpilicueta após título do Chelsea na Champions League

Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP

Após a conquista do bicampeonato europeu, o capitão Cezar Azpilicueta, do Chelsea, comemorou o título dos Blues. O espanhol falou sobre a emoção de ser campeão, elogiou o time e falou do orgulho de usar a braçadeira de capitão em campo.

+ Veja a tabela final da Champions League- É difícil explicar como me sinto. É incrível. Em nove anos, o Chelsea não foi capaz de dar esse passo. Levantar a taça gera muita emoção, é o máximo que pode ser conquistado em um clube. É um orgulho ser capitão desta equipe - disse.

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Sobre a partida, Azpilicueta afirmou que o Chelsea "soube sofrer", e que a equipe deu a volta a por cima durante a temporada.