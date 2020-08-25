E o Moledo? Zagueiro perde espaço com Eduardo Coudet

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Em fevereiro de 2018, Rodrigo Moledo acertou a sua volta ao Internacional. Não demorou muito e o zagueiro foi escalado por Odair Hellmann no time titular, onde formou dupla com Victor Cuesta e encaixou rapidamente no esquema Colorado.Ao lado do argentino, ambos formaram uma dupla quase intransponível. Com um tempo de bola preciso e firme nas divididas, Moledo cresceu dentro da equipe e ganhou status de incontestável.

Na temporada passada, Moledo e Cuesta viveram o auge e ajudaram o Inter a chegar a decisão da Copa do Brasil e quartas de final da Libertadores.

Em 2020 tudo mudou. Com a chegada de Eduardo Coudet, Moledo saiu do time titular e viu a ascensão de Bruno Fuchs. No total, o ex-xerife disputou apenas 10 jogos e amarga o banco de reservas na maioria dos confrontos.

Desde a volta do futebol, o Colorado disputou 10 jogos e Rodrigo Moledo só esteve presente em um jogo. Nem mesmo a saída do titular Fuchs, negociado com o CSKA-RUS fez o experiente zagueiro retomar a posição. Ao lado de Victor Cuesta, Coudet aposta as fichas em Zé Gabriel.

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