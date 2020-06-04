É o maior? Jesus fica, e L! compara números do português com outros técnicos históricos do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo; Cleber Mendes/Lancepress!; Divulgação

Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, Jorge Jesus fica. O português anunciou a sua permanência por mais um ano no Flamengo antes mesmo de o clube pronunciar-se oficialmente, o que deixou a torcida ainda mais aliviada e em êxtase. E, movido pelo "Dia do Fico", o LANCE! resolveu trazer o seguinte questionamento à tona: quem é o maior técnico da história do Rubro-Negro?

Além de Jesus, mais cinco técnicos do primeiro escalão do Flamengo estão incluídos para que números sejam expostos e virem fontes do debate, que, obviamente, transcende a frieza das estatísticas. Carlinhos, Cláudio Coutinho, Paulo César Carpegiani, Flávio Costa e Zagallo estão no páreo.

JORGE JESUSJesus chegou ao Fla em junho de 2019 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)Um dos grandes responsáveis pela guinada do Flamengo em 2019, levando a equipe aos troféus do Brasileiro, da Libertadores, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e da Taça Guanabara - os três últimos já nessa temporada -, Jorge Jesus já tem um lugar cativo no coração da Nação. Mas será que ele, com um pouco mais de um ano no Rio, já pode ser apontado como o maior técnico do clube? Os números:

Jogos: 51Vitórias: 38Empates: 9Derrotas: 4Aproveitamento: 80,4%Títulos: Campeonato Brasileiro 2019, Libertadores 2019, Supercopa do Brasil 2020 e Recopa Sul-Americana 2020.Período no Flamengo: 2019 - Atualmente

CARLINHOSO eterno Violino fez história (Foto: Caetano Barreira / Lancepress!)Luís Carlos Nunes da Silva, mais conhecido como Carlinhos, tem diversos títulos e passagens pelo Flamengo, onde também dedicou a sua vida como jogador. O eterno Violino, que faleceu em 2015, foi o o primeiro treinador interino a conquistar títulos nacionais pelo Rubro-Negro, abrindo portas e uma tradição do clube - vide Andrade e Jayme de Almeida. Até hoje, é o único técnico bicampeão brasileiro e o maior vencedor de troféus do clube.

Jogos: 319Vitórias: 162Empates: 84Derrotas: 73Aproveitamento: 59,5%Títulos: Campeonato Brasileiro 1987 e 1992, Campeonato Carioca 1991, 1999 e 2000; Copa Mercosul 1999.Períodos no Flamengo: 1983, 1987, 1991-1993, 1994, 1999 e 2000.

CLÁUDIO COUTINHOCoutinho teve a sua bela trajetória interrompida (Foto: Reprodução)Cláudio Coutinho morreu em um trágico incidente em 1981, no mar do Rio de Janeiro, e não pôde ver a sua equipe conquistar o continente e o mundo, em 1981. No entanto, o ex-treinador conseguiu glórias que marcaram a geração mais vitoriosa do clube até então, comandando o primeiro título do Brasileiro (1980), um tri do Estadual, além de revolucionar a estrutura física do Fla e servir de inspiração para os triunfos de Zico, Junior, Adílio, Leandro e companhia.

Jogos: 267Vitórias: 180Empates: 59Derrotas: 28Aproveitamento: 74,7%Títulos: Campeonato Brasileiro 1980, Campeonato Carioca 1978, 1979 e 1979 (especial).Períodos no Flamengo: 1976-1977; 1979-1980.

PAULO CÉSAR CARPEGIANIúltima passagem de Carpegiani foi em 2018 (Foto: Divulgação/CRF)Referência como jogador, Paulo César Carpegiani deixou precocemente a carreira de atleta para assumir o comando técnico do Flamengo que viria a ser campeão do mundo em 1981. Ou seja, o gaúcho de Erechim deu continuidade ao ótimo trabalho de Coutinho e esteve à frente do título mais expressivo do Rubro-Negro - diante do Liverpool, em Tóquio. E ainda leva um Brasileiro na bagagem. Nas duas últimas passagens, sendo a mais recente no início de 2018, não obteve êxito.

Jogos: 155Vitórias: 94Empates: 34Derrotas: 27Aproveitamento: 67,9%Títulos: Libertadores 1981, Mundial 1981, Campeonato Carioca 1981 e Campeonato Brasileiro 1982.Períodos no Flamengo: 1981-1983; 2000; 2018.

FLÁVIO COSTAFlávio Costa também treinou a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)Em toda a história centenária do Flamengo, Flávio Rodrigues Costa é quem possui o status de técnico que mais vezes comandou o Rubro-Negro. Foram 777 jogos oficiais nos períodos de 1934 a 1944 e de 1962-65, um recorde difícil de ser batido. Foi com ele que o clube alcançou o primeiro tricampeonato carioca de sua história - em 1942, 1943 e 1944, quando o Estadual era o torneio mais desejado no país. Costa, visto como revolucionário, foi responsável também por criar a função de volante no futebol brasileiro, quando, em um determinando momento, improvisou o meia Carlos Volante para tal setor.

Jogos: 777Vitórias: 443Empates: 150Derrotas: 184Aproveitamento: 63,4%Títulos: Campeonato Carioca 1939, 1942, 1943, 1944 e 1963; Torneio Rio-São Paulo 1940.Períodos no Flamengo: 1934-1937; 1938-1946; 1951-1952; 1962-1965.

ZAGALLOZagallo era o técnico do Fla no tri de 2001 (Foto: Reprodução)Mário Jorge Lobo Zagallo tem um peso colossal na história do Flamengo. Além de ter marcado época como jogador, o Velho Lobo foi icônico como treinador, inclusive sendo campeão do marcante Campeonato Carioca de 2001, marcado pelo golaço de falta de Petkovic contra o Vasco, em mais um tri estadual do Fla. Hoje aos 88 anos, Zagallo também comandou a conquista da Copa dos Campeões daquele mesmo ano.

Jogos: 283Vitórias: 137Empates: 66Derrotas: 80Aproveitamento: 56,1%​Títulos: Campeonato Carioca 1972 e 2001 e Copa dos Campeões 2001.Períodos no Flamengo: 1972-73; 1984-85; 2000-2001.

DÁ PARA ENTRONIZAR JESUS?

A discussão sobre Jesus ser (ou não) o maior técnico do clube é válida e tende a ganhar contornos mais sólidos ao longo da trajetória de sua trajetória no Flamengo, que o contratou há um ano e o tem, em contrato, por mais um. Além de ser idolatrado e ovacionado a cada partida, o Mister possui uma curiosidade invejável: soma mais taças levantadas, cinco, do que derrotas - quatro, ao todo - sob o comando da equipe rubro-negra. Ver essa foto no Instagram Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do @flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho. #flamengo #crf #gratidao #futebol #naçãorubronegra #venceremosjuntos ... My representatives reached an agreement today with Flamengo's board of directors to renew my contract for another year. My friendly relations with the entire squad, club structure and Flamengo’s fans were decisive to touch my heart and spoke louder in my decision. Thank you all for your kindness and support. #football #soccer #gratitude #wintogether Foto: Alexandre Vidal (CRF) Uma publicação compartilhada por Jorge Jesus (@jorgejesus) em 2 de Jun, 2020 às 7:35 PDT O fato é que Jorge Jesus permanece no Flamengo muito por conta do desejo de seguir empilhando troféus, incluindo o de Mundial de Clubes, cujo vice em 2019 o deixou engasgado.