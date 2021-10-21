É o cria! Real Madrid e Flamengo interagem sobre a atuação de gala de Vinícius Júnior na Champions

Em sua temporada mais artilheira com a camisa do Real Madrid, Vinícius Júnior voltou a brilhar na última terça-feira, quando marcou dois gols na goleada merengue sobre o Shakhtar Donetsk, fora de casa, pela Champions League. E o clube espanhol fez questão de interagir com o Flamengo nas redes sociais para enaltecer o jogador revelado no Ninho do Urubu. Em uma foto com Vini Jr. em destaque nas redes sociais, o Real escreveu "Alô, Flamengo", e o Rubro-Negro respondeu o chamado: “Alô Real Madrid! É o criaaa! Ixxxxxquece”. Confira abaixo: No último jogo, Vinícius Júnior chegou a sete gols marcados em apenas 11 partidas nesta temporada (veja mais aqui). Ele está no Real desde 2018, após o Fla embolsar 45 milhões de euros - R$ 164 milhões, na cotação da época - na venda mais cara feita pelo clube carioca até hoje.