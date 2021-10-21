Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • É o cria! Real Madrid e Flamengo interagem sobre a atuação de gala de Vinícius Júnior na Champions
futebol

É o cria! Real Madrid e Flamengo interagem sobre a atuação de gala de Vinícius Júnior na Champions

Real venceu o Shakhtar com direito a dois gols marcados por Vini Jr, na última terça
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 15:50

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 15:50

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Em sua temporada mais artilheira com a camisa do Real Madrid, Vinícius Júnior voltou a brilhar na última terça-feira, quando marcou dois gols na goleada merengue sobre o Shakhtar Donetsk, fora de casa, pela Champions League. E o clube espanhol fez questão de interagir com o Flamengo nas redes sociais para enaltecer o jogador revelado no Ninho do Urubu. Em uma foto com Vini Jr. em destaque nas redes sociais, o Real escreveu "Alô, Flamengo", e o Rubro-Negro respondeu o chamado: “Alô Real Madrid! É o criaaa! Ixxxxxquece”. Confira abaixo: No último jogo, Vinícius Júnior chegou a sete gols marcados em apenas 11 partidas nesta temporada (veja mais aqui). Ele está no Real desde 2018, após o Fla embolsar 45 milhões de euros - R$ 164 milhões, na cotação da época - na venda mais cara feita pelo clube carioca até hoje.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados