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'É o bicampeão brasileiro em campo!': Arão e Diego inflamam vestiário do Flamengo antes de estreia; assista

Rubro-Negro jogou com o time titular pela primeira vez na temporada e, diante do Bangu, venceu por 3 a 0, pela 7ª rodada do Carioca...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 14:54
Crédito: Reprodução / FlaTV / Dugout
O time titular do Flamengo estreou na temporada na última quarta-feira, com vitória tranquila e dominante sobre o Bangu, por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira. E, antes de entrar em campo pela 7ª rodada do Carioca, Willian Arão e Diego inflamaram o vestiário com discursos motivacionais. Veja no vídeo acima.
Os experientes jogadores da equipe de Rogério Ceni discursaram antes do primeiro jogo da equipe principal na temporada 2021. Arão iniciou bradando que o clube é o atual bicampeão brasileiro, enquanto Diego realçou o empenho do time nos treinamentos e a "mentalidade vencedora" do elenco rubro-negro:
- Quem jogou até agora passou uma mensagem muito positiva... E vamos continuar! É o que gostamos de fazer. Os treinam provam isso... É discussão o tempo todo, querendo fazer, querendo melhorar. Vamos colocar em prática! Esse é o nosso futuro, a nossa mentalidade vencedora, não importa o adversário e onde jogamos. Sempre para cima e melhorando, e isso que vamos fazer hoje! - disse Diego Ribas, camisa 10 e capitão do time.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Líder do Estadual com 16 pontos, o Flamengo, agora, enfrentará o Madureira, nesta segunda-feira, novamente em Volta Redonda, pela 8ª rodada.

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