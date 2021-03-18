É normal! Fluminense perdeu apenas uma vez para o Flamengo em 2021

Crédito: Feminino, profissional e Sub-17 bateram o Flamengo neste ano (Montagem Lance! Fotos: Divulgação; Mailson Santana / Fluminense

Ganhar Fla-Flu é normal? Para o Fluminense em 2021, sim. Com a vitória do time feminino contra o Flamengo na última quarta-feira, que deu a classificação à final do Campeonato Carioca, o Tricolor, seja na base ou no profissional, perdeu apenas uma vez para o maior rival neste ano. Nos sete encontros entre as equipes, foram seis vitórias. O único revés foi na quinta rodada do Estadual feminino, quando o Fla venceu por 1 a 0, na Gávea.

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A primeira vitória foi no Campeonato Brasileiro Sub-20, em 04/01, quando, apesar do resultado positivo, o Fluminense ficou com um gosto amargo. O Tricolor bateu o Rubro-Negro por 3 a 1, mas acabou sendo desclassificado nos pênaltis. Depois, dia 06/01, no profissional, com times completos, Luccas Claro e Yago Felipe garantiram a virada por 2 a 1 sobre o Flamengo no Maracanã, na 28ª rodada do Brasileirão. Nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17, o Flu atropelou o rival quando venceu dia 15/01 por 6 a 1 e dia 20/01 por 3 a 0, totalizando 9 a 1 no agregado.

Já em fevereiro, o feminino teve a única derrota, por 1 a 0, no Carioca, dia 27/02. O penúltimo confronto foi já em março, no do último fim de semana, quando o Fluminense, com alguns atletas da equipe principal, bateu o Flamengo de garotos por 1 a 0, dia 14/03. O encontro derradeiro foi nesta quarta-feira, 17/03, quando as mulheres tricolores venceram o Fla na Gávea por 2 a 0 e garantiram vaga na final do Estadual. Portanto, são 17 gols marcados e apenas quatro sofridos neste ano.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCAO bom desempenho não é apenas em 2021. Nos últimos tempos, o Fluminense em encontros contra os rivais do Rio de Janeiro. Pela equipe profissional, dos últimos 20 clássicos que disputou, o clube verde, branco e grená perdeu apenas cinco deles, além de nove vitórias e outros seis empates. Neste período, o Tricolor não foi derrotado por Vasco e Botafogo.