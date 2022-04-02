É normal! Fluminense chega a nove títulos contra o Flamengo em Cariocas

Depois de uma longa espera de dez anos, o Fluminense levantou novamente o título do Campeonato Carioca após o empate em 1 a 1 com o Flamengo neste domingo, no Maracanã, que se soma à vitória por 2 a 0 na última quarta-feira. O derrotado da noite, inclusive, tem um histórico desfavorável em confrontos decisivos. Nem todos foram em finais, mas o Tricolor agora chega a nove taças levantadas em confrontos contra o rival.As contagens individuais divergem entre as duas equipes, mas, pelo lado do Flu, são contabilizados os títulos de 1919, 1936, 1941, 1969, 1973, 1983, 1984, 1995 e agora 2022. Do outro lado, o Fla - que não considera 1919, 1969 e 1983 -, as conquistas do Carioca em cima do Tricolor aconteceram em 1963, 1972, 1991, 2017, 2020 e 2021. Os números do confronto, vale lembrar, já são unificados desde o ano passado, com 438 disputados na história.

Como a fórmula do Estadual do Rio de Janeiro já foi modificada diversas vezes ao longo dos anos, nem sempre houve de fato uma final. Com a primeira decisão da história, inclusive, foi assim. Em 1919, o Tricolor teve apenas uma derrota na competição, que era disputada em pontos corridos. Em 21 de dezembro, nas Laranjeiras, o Flu tinha dois pontos de vantagem sobre o Fla e se vencesse seria o campeão, o que aconteceu, com um 4 a 0. Os gols foram de Machado, duas vezes, Welfare e Bachi.

Já em 1936, o campeonato tinha todos jogando contra todos, em turno e returno, sendo o definido o campeão a equipe que somasse mais pontos. Fla e Flu empataram e fizeram uma final em melhor de três, com uma vitória do Tricolor e dois empates. No resultado que deu o título, o Fluminense venceu por 4 a 1, com dois gols de Russo e dois de Hércules.Em 1941, o Fluminense conquistou seu 14º título sobre o Flamengo no que foi um dos clássicos mais lendários da história, chamado de Fla-Flu da Lagoa. O Tricolor tinha a vantagem do empate na Gávea naquele 23 de novembro de 1941 e chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu o empate. Nos dramáticos minutos finais, o goleiro Batatais brilhou mesmo com a clavícula deslocada e, com um expulso, os defensores começaram a isolar a bola na Lagoa Rodrigo de Freitas para retardar o jogo. Foram três vezes que ajudaram a passar o tempo e garantir o bicampeonato.

Em uma situação parecida com a de 1919 aconteceu o título em 1969. "No maior Fla-Flu de todos os tempos, o tricolor conquistou a sua mais bela vitória", começa a crônica "Chega de humildade", de Nelson Rodrigues, publicada um dia depois do 3 a 2 do Fluminense sobre o Flamengo em 15 de junho. Aquele Carioca foi decidido em dois turnos e o Flu acabou sendo campeão com 11 pontos e uma rodada de antecedência.

Em um Maracanã sob muita chuva, o Fluminense venceu novamente o Flamengo em uma final em 22 de agosto de 1973. O Tricolor abriu 2 a 0 antes do intervalo, mas o Fla empatou. No entanto, Lula e Dionísio garantiram o 4 a 2 e mais um título.

Outro ano que também causa debate é 1983. Naquela edição, a final foi feita em um triangular. Na estreia, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Bangu e, posteriormente, venceu o Flamengo por 1 a 0, o que definiu matematicamente o título. Em caso de derrota, o Flu estaria eliminado. A taça só foi confirmada quatro dias depois, quando o Fla, já eliminado, bateu o Bangu, que ainda disputava a taça. No Fla-Flu, foi de Assis que saiu o gol no último minuto em 11 de dezembro.

Em 1984 a decisão do Carioca também foi feita em formato de triangular. O Flu venceu o Vasco na primeira partida e bastava bater o Flamengo para garantir o troféu. E em 16 de dezembro, Assis novamente fez sua vítima. Em jogo lá e cá, o 0 a 0 persistiu até os 30 minutos do segundo tempo, quando Renê enfiou a bola para Aldo, que fez o cruzamento perfeito para a cabeçada do ídolo tricolor.

Um dos jogos mais épicos da história do Fluminense foi a decisão de 1995. Tecnicamente não foi uma final, já que era a última rodada de um octagonal naquele 25 de junho, finalizando os 169 jogos disputados naquela edição do Estadual. Com mais de 100 mil pessoas no Maracanã e muita chuva no primeiro tempo, o Fla tinha a vantagem do empate. Renato Gaúcho abriu o placar para o Flu aos 30 minutos do 1º tempo, e Leonardo ampliou aos 42. O Flamengo reagiu na segunda etapa e Romário fez seu primeiro gol contra o Tricolor aos 26, e seis minutos depois Fabinho igualou o placar. Na súmula, a “barrigada” de Renato, aos 41, foi anotada para Ailton Ferraz, que atualmente cuida da transição dos jovens da base no Flu.