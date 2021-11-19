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É Fogo, pô! Botafogo convida torcedor de 6 anos para conhecer clube e tirar fotos com os jogadores

Com a ajuda do staff de Warley, José Lucas foi contatado pelo departamento de marketing do Alvinegro e se emocionou ao conhecer o camisa 25...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 15:43

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:43

A emoção tomou conta do Botafogo antes do treino desta sexta-feira no Estádio Nilton Santos. O clube convidou o menino José Lucas, o torcedor de seis anos que viralizou durante a semana por torcedor para o Glorioso tendo uma família flamenguista, para conhecer o local e os jogadores.+ Menino de 6 anos viraliza ao ver jogo do Botafogo no estádio pela primeira vez e recusar torcer para o Flamengo
José Lucas chegou ao estádio acompanhado da família no começo da tarde desta sexta-feira e foi recebido por profissionais do Botafogo. Ele conheceu Warley na sala de imprensa e se emocionou. Vale lembrar que o camisa 25 é o ídolo do garoto.
O Botafogo também deu uma camisa e um kit de produtos oficiais do Alvinegro para o menino. Vídeos e produções para os canais do clube também foram produzidos e devem ser divulgados em breve.ContatoO contato entre as partes começou após a matéria publicada pelo LANCE! na última quarta-feira. A partir disso, Warley se sensibilizou com a história e pediu para conhecer o menino.
O staff do jogador, a 7Braga Sports, procurou o Botafogo pedindo autorização para o garoto e a família irem a algum treino. Lênin Franco, Diretor de Negócios, e Júlio Gracco, Gerente de Comunicação, autorizaram.
Com tudo resolvido, foi só chegar. José Lucas foi acompanhado de Fernando, o tio que o ajudou a ser botafoguense, os pais e a avó para o Estádio Nilton Santos. Ele conheceu Warley e fez a famosa "batedeira".
Crédito: JoséLucasseemocionacomWarleynoBotafogo(Foto:MarianaSá

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