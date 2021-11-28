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'É difícil para um favelado chegar até aqui', diz Du Queiroz após ser melhor em campo em vitória do Corinthians

Com ótima atuação na defesa e no ataque pelo Alvinegro no triunfo sobre o Athletico-PR, o volante exaltou sua origem humilde e sua luta para estar defendendo com brilho o Timão ...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 19:16

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 19:16

Logo depois de exibir uma ótima atuação pelo Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. o volante Du Queiroz festejou o seu desempenho e ainda fez questão de destacar a sua origem humilde e as dificuldades que enfrentou para hoje poder estar defendendo com brilho a camisa alvinegra.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O jogador exibiu força no setor defensivo, fazendo vários desarmes, e ainda mostrou grande presença no ataque vindo de trás como elemento surpresa do meio-campo corintiano para ajudar a armar as jogadas ofensivas.
- A gente sabe que aqui no estádio o poder da torcida é muito grande. Ela faz a diferença. Estamos trabalhando para melhorar (fora de casa). Esse troféu é do grupo. Quero agradecer primeiramente a Deus, em segundo a mim mesmo pelo trabalho duro de todos os dias e em terceiro à minha família - afirmou Du Queiroz, em entrevista à TV Globo, ao comentar também sobre a diferença de performance do time nos jogos em casa, onde agora acumula oito vitórias seguidas, e como visitante, onde vem de oito partidas seguidas sem vencer.Em seguida, o atleta lembrou sobre como foi complicado para ele superar as adversidades durante a sua caminhada até chegar ao time profissional, para o qual ele foi promovido durante esta temporada após Sylvinho enxergar um grande potencial e versatilidade no jogador, que está acostumado desde as categorias de base a atuar como lateral-direito e como volante.
- Para nós, que somos nascidos e criados na comunidade, é difícil chegar aqui. É difícil para um favelado chegar até aqui. Não tenho nem palavras para descrever o que é isso - completou Du Queiroz, que vem se firmando como homem de meio-campo depois de ter sido usado por Sylvinho para substituir Fagner na lateral em alguns jogos em que o titular não atuou na temporada.
De acordo com dados coletados pelo site Footstats, Du Queiroz fez cinco desarmes e duas interceptações, deu 45 passes certos e ainda uma assistência para uma finalização de um companheiro no confronto deste domingo.
Crédito: DuQueirozfoioprincipaldestaquecorintianonavitóriasobreoAthletico-PR(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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