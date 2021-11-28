'É difícil para um favelado chegar até aqui', diz Du Queiroz após ser melhor em campo em vitória do Corinthians

Logo depois de exibir uma ótima atuação pelo Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. o volante Du Queiroz festejou o seu desempenho e ainda fez questão de destacar a sua origem humilde e as dificuldades que enfrentou para hoje poder estar defendendo com brilho a camisa alvinegra.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O jogador exibiu força no setor defensivo, fazendo vários desarmes, e ainda mostrou grande presença no ataque vindo de trás como elemento surpresa do meio-campo corintiano para ajudar a armar as jogadas ofensivas.

- A gente sabe que aqui no estádio o poder da torcida é muito grande. Ela faz a diferença. Estamos trabalhando para melhorar (fora de casa). Esse troféu é do grupo. Quero agradecer primeiramente a Deus, em segundo a mim mesmo pelo trabalho duro de todos os dias e em terceiro à minha família - afirmou Du Queiroz, em entrevista à TV Globo, ao comentar também sobre a diferença de performance do time nos jogos em casa, onde agora acumula oito vitórias seguidas, e como visitante, onde vem de oito partidas seguidas sem vencer.Em seguida, o atleta lembrou sobre como foi complicado para ele superar as adversidades durante a sua caminhada até chegar ao time profissional, para o qual ele foi promovido durante esta temporada após Sylvinho enxergar um grande potencial e versatilidade no jogador, que está acostumado desde as categorias de base a atuar como lateral-direito e como volante.

- Para nós, que somos nascidos e criados na comunidade, é difícil chegar aqui. É difícil para um favelado chegar até aqui. Não tenho nem palavras para descrever o que é isso - completou Du Queiroz, que vem se firmando como homem de meio-campo depois de ter sido usado por Sylvinho para substituir Fagner na lateral em alguns jogos em que o titular não atuou na temporada.

De acordo com dados coletados pelo site Footstats, Du Queiroz fez cinco desarmes e duas interceptações, deu 45 passes certos e ainda uma assistência para uma finalização de um companheiro no confronto deste domingo.