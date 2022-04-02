É CAMPEÃO! Brusque segura empate contra Camboriú e conquista Campeonato Catarinense

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 18:25

Neste sábado (2), o Brusque garantiu o título do Campeonato Catarinense. A equipe ficou no empate sem gols com o Camboriú, atuando em casa. Como a primeira partida terminou em 1 a 1 e o Quadricolor fez a melhor campanha na primeira fase, levantou o caneco.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJOGO BOM!A primeira oportunidade foi dos donos da casa. Fernandinho arranco pela direita e tenta o chute cruzado, por cima. Foi a finalização com mais perigo, entre as cinco primeiras.
A resposta dos visitantes, foi em cobrança de falta de Léo Campos na cabeça de Caio Acaraú. O camisa 15 desviou, mas o goleiro conseguiu espalmar para a lateral. O duelo ficou de muita ''trocação'', com as equipes se alternando no campo ofensivo.
Mais tarde, Balotelli recebeu e da entrada da área ele tentou o chute, mas Ruan Carneiro agarrou. Logo depois, Luiz Antonio levou perigo em falta e Alex Sandro perdeu boa oportunidade para o Quadricolor. Na reta final, o artilheiro teve mais duas chances, mas não conseguiu marcar.
LÁ E CÁ!Mesmo com a vantagem, o Brusque voltou do intervalo melhor e com mais presença ofensiva. Mas a primeira oportunidade foi dos visitantes, em chute colocado de Bruno Mota, para fora.
Posteriormente, Toty cruzou a bola na área, o goleiro espalmou para a linha de fundo e a bola sobrou para Fernandinho. O camisa 11 carregou a bola dentro da área, se livrou do marcador chutou com perigo, com bloqueio da defesa.
Os donos da casa continuaram em cima e tentavam acionar o centroavante Alex Sandro. Por outro lado, os visitantes procuravam os contragolpes. Em um deles, puxado por Léo Campos, Ronny iria abrindo o placar, mas Ruan Carneiro fez milagre.
Na reta final, Bruno Mota recebeu na área e cabeceou com estilo e a bola passou perto. Logo depois, Luiz Antonio mandou uma bomba e quase marcou. O Brusque segurou o resultado até o fim da partida e consagrou o título. Matheus Lagoa, do Camboriú, ainda foi expulso. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Brusque x Camboriú Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque-SCData/horário: 02/04/2022 - 16h30 (de Brasília) Árbitro: Ramon Abatti AbelAssistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno MullerQuarto árbitro: Adriano Roberto de SouzaQuinto árbitro: José Roberto LarroydCartões amarelos: Caio Aracaú, Maicon Assis, Emerson Martins, Juliano (Camboriú), Alex Sandro, Airton (Brusque)Cartões vermelhos: Matheus Lagoa (Camboriú)GOLS: -
Brusque - técnico: Waguinho Dias
Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Sandro e Airton; Matheus Trindade, Zé Mateus, Luiz Antônio e Diego Jardel; Fernandinho (Bruno Santos 37'/2T) e Alex Sandro.
Camboriú - técnico: Luan Carlos
Gabriel Félix; Lucas Barboza, Cleisson Tetê, Caio Aracaú (Geovane Itinga (41'/2T) Léo Campos; Emerson Martins (Jefferson Maranhão 42'/2T), Wagner Balotelli (Bruno Oliveira 39'/2T) e Jorge Henrique (Ronny 13'/2T); Maicon Assis (Matheus Lagoa 28'/2T), Juliano e Bruno Mota.
Crédito: BrusquexCamboriú(Foto:BenoKüster/Camboriú

