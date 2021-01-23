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E agora? Saída de Kanu deixa o Botafogo com preocupação redobrada em seu setor defensivo

Sem o zagueiro, técnico Eduardo Barroca ainda terá de lidar com dilema: lançar Rafael Forster a toque de caixa após lesão ou 'bancar' oriundos da base alvinegra...
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Publicado em 

23 jan 2021 às 08:05

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 08:05

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode lidar com mais uma dor de cabeça em sua nova batalha contra o rebaixamento, neste domingo, contra o Fluminense. Como Kanu não atuará no Clássico Vovô, pois negocia com o futebol mexicano, o técnico Eduardo Barroca terá de reajustar seu setor defensivo a tempo da equipe se aprumar no Brasileiro-2020.
Sem o jogador de 23 anos, o comandante tem na manga três caminhos para que o Alvinegro tente se aprumar defensivamente. Contudo, o mais provável, o da experiência, ainda é uma incógnita.
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Rafael Forster desembarcou no Alvinegro no Campeonato Brasileiro, é visto como alternativa versátil (já atuou também como lateral e como volante). Além disto, o jogador de 30 anos é quem teve mais sequência entre os reservas da equipe na competição nacional: são 20 partidas.
> É a hora da base do Botafogo? Veja quem já teve chance com Eduardo Barroca
Entretanto, suas condições físicas ainda preocupam. Forster, que se recupera de lesão na coxa direita, treinou na última sexta-feira e tem a missão de recuperar seu ritmo de jogo a tempo de ir bem em um clássico.
Já as outras opções são oriundas das categorias de base. Sousa, de 19 anos, atuou em sete partidas com a camisa alvinegra (uma delas sob o comando de Eduardo Barroca). O comandante alvinegro ainda abriu espaço para Helerson, de 23 anos, contra o Internacional.
Além da expectativa por um horizonte melhor, o Botafogo nesta semana indicou que abrirá mais espaço para jogadores formados no clube. Porém, fica o dilema de lançá-los em uma reta final tão desafiadora do Brasileiro.
O panorama se torna mais complicado devido ao rendimento de Marcelo Benevenuto. O defensor, que iniciou bem a temporada de 2020, vem fazendo um Brasileirão instável. E novos erros podem ser fatais no remoto sonho do Alvinegro permanecer na elite em 2021.
- Não existe um único sinal que a gente precisa focar pra sair desse cenário, são diversos cenários que estão contra a gente, além dessa situação dos gols sofridos quando a gente saiu na frente, a gente não consegue levar vantagem para o intervalo - afirmou Barroca, após o revés por 3 a 1 do Botafogo para o Atlético-GO.
Uma mudança no setor defensivo requererá atenção ainda mais redobrada do elenco alvinegro. O Botafogo volta a campo neste domingo, às 20h30, para medir forças com o Fluminense no Clássico Vovô, em São Januário.

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