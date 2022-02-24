'É a reencarnação de Hitler', diz atacante ucraniano sobre Vladimir Putin, presidente da Rússia

O assunto do dia nos jornais pelo mundo foi a invasão da Rússia no território da Ucrânia. Alguns jogadores ucranianos ao redor do planeta se manifestaram contra o presidente russo, Vladimir Putin. Um deles foi o atacante Roman Zozulya, que afirmou que o político é a reencarnação do líder nazista Adolf Hitler.+ Esposa de Maycon chora e fala de 'situação desesperadora' na Ucrânia: 'Estamos presos no sótão do hotel'

- O mundo deve tomar conta da outra verdade, a de que Putin é uma reencarnação de Hitler. Os seus planos são mais ambiciosos do que conquistar a Ucrânia. Por isso, é mais importante do que nunca que o mundo se una e imponha sanções económicas a este regime maldito - escreveu o atacante nas redes sociais.

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- Em vários períodos históricos eles procuraram subjugar-nos, fazer-nos passar fome, perseguir-nos e matar-nos apenas pelo facto de falarmos a nossa língua, de expressarmos uma opinião e procurar-nos a independência. Quanto mais testaram, mais forte ficámos - complementou o Zozulya, que atua no Fuenlabrada, da Espanha.