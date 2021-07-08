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E a loja oficial? Botafogo está em negociações para buscar novo franqueado ao local

Após fechar com a FutFanatics para a criação da novo site, Alvinegro conversa com interessados para cuidar do espaço físico na sede de General Severiano...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 18:05
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Metade do caminho andado. Após fechar parceria com a FutFanatics para a criação do novo site, o Botafogo ainda busca resolver a questão da loja oficial, localizada em General Severiano. O clube está em negociações com empresas interessadas em serem franqueadas do local.
+ Nova parceira do Botafogo, FutFanatics tem certificado de loja segura e confiável
As conversas estão em curso e sendo lideradas pelo CEO Jorge Braga, que analisa o nome das empresas que se mostraram aptas a administrar o local. O nome das companhias é mantido em sigilo.
A loja oficial do Botafogo foi fechada no mês passado justamente porque a atual gestão não concordava com o contrato do antigo franqueado. O entendimento interno era de que o local não entregava aquilo que era esperado e a distribuição era falha.O espaço, atualmente fechado, não está acabado e ainda pertence ao Botafogo, que busca justamente um novo elemento para cuidar da organização e administração.
O Botafogo não trabalha com prazos para anunciar o possível novo franqueado. As empresas interessadas estão sendo estudadas, haverão reuniões com os responsáveis por estas companhias e, só assim, o Alvinegro deve anunciar um passo significativo para o local.

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