E a loja oficial? Botafogo está em negociações para buscar novo franqueado ao local

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Metade do caminho andado. Após fechar parceria com a FutFanatics para a criação do novo site, o Botafogo ainda busca resolver a questão da loja oficial, localizada em General Severiano. O clube está em negociações com empresas interessadas em serem franqueadas do local.

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As conversas estão em curso e sendo lideradas pelo CEO Jorge Braga, que analisa o nome das empresas que se mostraram aptas a administrar o local. O nome das companhias é mantido em sigilo.

A loja oficial do Botafogo foi fechada no mês passado justamente porque a atual gestão não concordava com o contrato do antigo franqueado. O entendimento interno era de que o local não entregava aquilo que era esperado e a distribuição era falha.O espaço, atualmente fechado, não está acabado e ainda pertence ao Botafogo, que busca justamente um novo elemento para cuidar da organização e administração.