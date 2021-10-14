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Dyego Coelho exalta evolução de Gabriel Pereira no Corinthians: 'Pode se tornar protagonista'

Treinador comandou o meia-atacante nas categorias de base e no profissional do Timão...

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 15:32
Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
Gabriel Pereira garantiu a vitória do Corinthians sobre o Fluminense e levou pouco mais de 12 mil torcedores à loucura na Neo Química Arena na noite da última quarta-feira. Velho conhecido do herói da vitória alvinegra, o treinador Dyego Coelho exaltou a evolução do seu ex-comandado na equipe profissional:TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- O Gabriel é um jogador de altíssimo nível, a qualidade técnica é indiscutível. Ele tem o um contra um muito apurado e tem o discernimento para decidir a melhor jogada. Já tinha demonstrado isso na formação e hoje mostra no grupo profissional, mesmo com o elenco reforçado ele conquistou seu espaço, vem crescendo e pode se tornar protagonista.
Dyego Coelho era o treinador do sub-20 do Corinthians quando Gabriel Pereira brilhou na Copa São Paulo, em 2020, e chamou atenção do torcedor alvinegro. Promovido em julho daquele ano, após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, o jovem soma 27 atuações e dois gols no time principal.
Gabriel Pereira e o Timão voltam a campo na próxima segunda-feira, às 20, para o Majestoso com o São Paulo no Morumbi. Atualmente, o Alvinegro ocupa a sexta colocação no Brasileirão com 40 pontos, encostado no Palmeiras.

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