AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Dyego Coelho deixa legado com presença de jovens no Corinthians

Treinador comandou o profissional em 15 partidas e promoveu a estreia de quatro atletas que hoje atuam com frequência no time principal: Roni, Xavier, Lucas Piton e Mantuan...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 10:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O técnico Dyego Coelho deixou o comando da equipe sub-20 do Corinthians na última quarta-feira, em comum acordo com a diretoria do clube. Em dois anos no comando da categoria o treinador somou 71 vitórias em 125 partidas, além do vice-campeonato da Copa do Brasil e uma semifinal da Copa São Paulo, mas deixa principalmente um legado com atletas formados nas categorias de base do clube atuando pelo time profissional com frequência.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Cássio é Top 10! Veja os jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Coelho esteve à frente da equipe principal em 15 oportunidades e algumas delas ficaram marcadas pelo lançamento de jovens que até então não tinham oportunidades. Em 2019, promoveu a estreia de Lucas Piton na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense. O lateral deu assistência para o gol de Gustavo e em janeiro de 2020 já deixaria de integrar o elenco que disputaria a Copinha para viajar para os EUA na pré-temporada.
Em 2020, a história se repetiu. Após a saída de Tiago Nunes, Coelho assumiu de forma interina e apostou em dois garotos na partida contra o Bahia: Roni, que marcou um gol na vitória por 3 a 2, e Xavier.
Ambos seguiram tendo oportunidades e hoje são peças do grupo de Vagner Mancini. Nas rodadas seguintes o ex-lateral também deu a primeira chance ao jovem Gustavo Mantuan, que se tornou titular antes de sofrer contusão defendendo a Seleção Brasileira sub-20.
Atualmente o elenco do Corinthians conta com oito atletas que atuaram com Coelho no sub-20: os goleiros Guilherme e Matheus Donelli, o zagueiro Raul Gustavo e o meia Gabriel Pereira, que atuaram diante do Bahia na última quinta-feira, sendo que Gabriel deu assistência para seu xará volante marcar o gol de honra na derrota por 2 a 1. Além deles, os já citados anteriormente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados