Dúvida para quarta, Diego Alves destaca confiança com vitória e diz: 'Temos total confiança no César'

Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena

Diego Alves tornou-se dúvida para a partida desta quarta-feira. O motivo: dores no ombro esquerdo, sentidas logo após uma bela defesa no segundo tempo do jogo diante do Santos, neste domingo - encerrado com vitória rubro-negra por 1 a 0 (gol de Gabigol). O camisa 1 deixou o gramado e deu lugar a César.Logo após a partida na Vila Belmiro, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fla informou, através de sua assessoria de imprensa, que Diego Alves será reavaliado na reapresentação de amanhã (segunda) no Ninho do Urubu. Além dele, aliás, Gabigol e Bruno Henrique também (saiba mais aqui).

E Diego Alves destacou a confiança elevada com o segundo triunfo do Fla no Brasileirão.

- O mais importante é a vitória. A gente precisava desse resultado. É um momento de transição, mas nunca perdemos confiança no nosso grupo e nem no nosso trabalho - falou Diego, à "Rede Globo", emendando sobre César:

- O lance da lesão foi no primeiro tempo. Não sei se o meu ombro travou no chão depois de uma defesa, mas a dor não passou. Depois, no segundo tempo, doeu de novo. Eu não queria atrapalhar de forma alguma e pedi a substituição. Temos total confiança no César.

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