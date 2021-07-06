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Duro teste: Botafogo busca primeira vitória fora de casa diante do CRB, que ainda não perdeu no Rei Pelé

Alvinegro não sabe o que é ter um resultado positivo jogando longe de seus domínios na Série B do Campeonato Brasileiro; rival desta terça, porém, é forte dentro de casa...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Filme repetido: o Botafogo cria chances, assusta o rival, mas o resultado longe do Rio de Janeiro é decepcionante. A tônica do Alvinegro na Série B fora de casa tem sido, até aqui, negativa. Nesta terça-feira, o clube tem outra chance de mudar o panorama: enfrenta o CRB às 21h30, no Rei Pelé, pela 10ª rodada. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
+ Marco Antônio participou diretamente de mais de um terço dos gols do Botafogo na Série B
Isto porque um dos principais alicerces da equipe comandada por Allan Aal é justamente atuar em seus domínios. O CRB tem uma derrota fora de casa em toda a temporada 2021: para o Palmeiras, por 1 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil.
Com exceção a este duelo com o time paulista, o CRB tem nove vitórias e cinco empates nas partidas disputadas dentro de casa. Ao todo, o Galo possui 71,1% atuando no Estádio Rei Pelé.
O Botafogo, então, derrubará duas marcas caso consiga vencer nesta terça-feira: o fato de não conseguir resultados positivos longe do Rio de Janeiro e o fim da invencibilidade do CRB dentro de casa.Todos os tropeços da equipe comandada por Marcelo Chamusca na Série B do Campeonato Brasileiro foram foram com o Botafogo sendo visitante. Em cinco jogos neste contexto, são três empates e duas derrotas - ou seja, 3 pontos conquistados longe dos próprios domínios.
+ Veja a tabela da Série B
Com 12 pontos conquistados no Brasileirão e ocupando a 9ª posição, a média é de que 25% da pontuação do Botafogo veio nos jogos fora de casa. O baixo número traz o alerta: o Alvinegro precisa mudar tal panorama para chegar de vez na briga pelo G4.
Atualmente, a distância do Glorioso para o Goiás, primeiro na zona de classificação à próxima Série A, é de 4 pontos. Ou seja, o Alvinegro não entra no G4 nem se vencer o CRB - vale ressaltar que o Glorioso tem um jogo a menos em relação a grande maioria das equipes da competição. Portanto, vitórias fora de casa precisam entrar na rotina do Alvinegro o quanto antes.

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