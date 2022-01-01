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Durcesio valoriza ano do Botafogo e diz que 'muitas outras vitórias virão' em 2022

Presidente do Botafogo agradeceu apoio da torcida no ano que passou e prevê coisas positivas para o clube no novo ciclo...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 16:38

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 16:38

Os pedidos são positivos. Durcesio Mello, presidente do Botafogo, acredita que 2022 trará boas vibrações e resultados de alegria ao clube de General Severiano. O mandatário deu uma entrevista para as mídias do Alvinegro ainda no dia 31 de dezembro fazendo uma previsão sobre o ano novo.+ Ano Novo! 17 jogadores chegam ao fim de contrato com o Botafogo na virada de 2022
– Torcida alvinegra, venho aqui para agradecer o apoio de todos vocês nesse ano que se encerra hoje e desejar um 2022 glorioso e abençoado para todos vocês, com muita saúde, paz, harmonia. Que a gente tenha um ano repleto de vitórias e conquistas para o nosso Botafogo. Muito obrigado pelo apoio. Acho que conseguimos muitas coisas boas esse ano e muitas outras vitórias virão ano que vem (2022). Beijo no coração de todos vocês, fiquem bem e saudações alvinegras - afirmou.
Com o título da Série B, o Botafogo voltou à elite do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar a pré-temporada. A estreia no Campeonato Carioca será na semana do dia 26 de janeiro, contra o Boavista.
Crédito: DurcesioMelloéopresidentedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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