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Durcesio pede apoio para a Botafogo TV e fala sobre Globo e Record no Carioca: 'A diferença é enorme'

Em entrevista ao LANCE!, presidente do Alvinegro relata buraco entre os contratos de televisão atual com o antigo e fala sobre metas para a plataforma de streaming do clube...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 16:42
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O "fora de campo" da atual edição do Campeonato Carioca traz uma diferença marcante: após ter rompido contrato a "TV Globo", os clubes fecharam as cotas de transmissão com a "Record", que está transmitindo o Estadual. Uma das novidades foi a entrada das próprias plataformas de streamings dos clubes.
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Durcesio Mello, presidente do Botafogo, reconhece: os valores oferecidos outrora pela Globo não chegam perto das cifras atuais pela Record. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o presidente do Glorioso avaliou o contrato com a nova emissora detentora dos direitos de transmissão do Estadual carioca.
– A diferença financeira é enorme. O contrato que existia com a Globo eu até achava exagerado para o retorno que eles tinham. Foi rompido pelo time da Lagoa (Flamengo) e temos que conviver com isso. Passa para a Record, foi a melhor opção que achamos, também tivemos uma proposta da SBT. A Record ofereceu mais dinheiro e mais parceria, estão pegando futebol e o Carioca pode ser um case para eles, já que o contrato da Globo com alguns Estaduais termina esse ano - afirmou.A esperança financeira por parte do Carioca é a Botafogo TV, plataforma de streaming própria do Alvinegro que está transmitindo os jogos e fazendo transmissão antes e depois das partidas. Diferente dos pacotes organizados pela federação, toda renda das assinaturas do "pay-per-view alvinegro" vai para os cofres do Glorioso.
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Durcesio reconhece a importância da Botafogo TV e elogia a plataforma, organizada em conjunto com Fluminense e Vasco com a empresa "NSports". O presidente aprovou a experiência do streaming alvinegro.
– Nós temos uma meta de assinantes na nossa plataforma, e acho que vamos chegar nela. Eu fiquei muito satisfeito. A própria empresa que fez a plataforma para os três clubes (Botafogo, Fluminense e Vasco) achou que poderia ter problema nos dois primeiros jogos, mas na segunda partida já não tivemos nada. Então dou 100% para eles - completou, ao L!.

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