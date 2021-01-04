Durcesio Mello toma posse e é o novo presidente do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Novo ano, nova era. Ao menos, no papel. Em cerimônia realizada na noite desta segunda-feira, Durcesio Mello tomou posse e é, oficialmente, o presidente do Botafogo para o quadriênio 2021-2024, substituindo Nelson Mufarrej, que ocupou a cadeira nos últimos três anos. O evento aconteceu no salão nobre de General Severiano, sede social do Alvinegro.Durcesio Mello ganhou as eleições realizadas no fim do ano passado com certa folga, superando Walmer Machado e Alessandro Leite. Desde o resultado, ele vem realizando um processo de transição junto de Vinícius Assumpção, vice-presidente da chapa.

O empresário será o primeiro presidente que não assumiu a função e ganhou as eleições sendo representado pelo grupo "Mais Botafogo" nos últimos seis anos. Neste período, o Botafogo acumulou os mandatos de Carlos Eduardo Pereira e Nelson Mufarrej.Nas últimas semanas, Durcesio Mello e Vinícius Assumpção criaram o Grupo de Trabalho de Transição (GTT). Com duas reuniões longas em dezembro, a equipe estudou as necessidades do Botafogo a curto prazo e passou para os dois dirigentes. A intenção de ambos foi chegar ao clube tendo noção do que precisa ser feito ainda a curto prazo.