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Durcesio Mello toma posse e é o novo presidente do Botafogo

Cerimônia foi realizada na noite desta segunda-feira no salão nobre de General Severiano; empresário é o primeiro fora do "Mais Botafogo" a assumir o posto em seis anos...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 20:29

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 20:29

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Novo ano, nova era. Ao menos, no papel. Em cerimônia realizada na noite desta segunda-feira, Durcesio Mello tomou posse e é, oficialmente, o presidente do Botafogo para o quadriênio 2021-2024, substituindo Nelson Mufarrej, que ocupou a cadeira nos últimos três anos. O evento aconteceu no salão nobre de General Severiano, sede social do Alvinegro.Durcesio Mello ganhou as eleições realizadas no fim do ano passado com certa folga, superando Walmer Machado e Alessandro Leite. Desde o resultado, ele vem realizando um processo de transição junto de Vinícius Assumpção, vice-presidente da chapa.
O empresário será o primeiro presidente que não assumiu a função e ganhou as eleições sendo representado pelo grupo "Mais Botafogo" nos últimos seis anos. Neste período, o Botafogo acumulou os mandatos de Carlos Eduardo Pereira e Nelson Mufarrej.Nas últimas semanas, Durcesio Mello e Vinícius Assumpção criaram o Grupo de Trabalho de Transição (GTT). Com duas reuniões longas em dezembro, a equipe estudou as necessidades do Botafogo a curto prazo e passou para os dois dirigentes. A intenção de ambos foi chegar ao clube tendo noção do que precisa ser feito ainda a curto prazo.
Por conta das alterações feitas no calendário pela pandemia do novo coronavírus, Durcesio pegará o clube no decorrer do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o 19º colocado da competição com 23 pontos, a cinco pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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