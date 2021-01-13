Durcesio Mello revela multas a atletas 'sem comprometimento' com o Botafogo e cobranças duras

Crédito: Presidente do Glorioso diz que erros servirão de aprendizado para todos (Vítor Silva/Botafogo

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, se manifestou pela primeira vez em meio às reuniões que vêm acontecendo no clube no decorrer desta semana. Em nota divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira, o dirigente frisou que é "importante deixar claro que não estamos satisfeitos com os resultados da equipe profissional". Além disto, apontou que aplicou multas em jogadores que consideraram sem comprometimento com o Alvinegro e com os demais colegas de clube.

"Não se pode admitir o clube exposto a essa crítica situação sem sinais sólidos de reversão do quadro. Ao longo dessa semana, convoquei reuniões com elenco, comissão técnica e a gerência de futebol.

Aos jogadores, disse que confio e acredito no trabalho deles. Mas deixei clara a minha plena insatisfação e inconformismo com os resultados e a campanha até aqui. Cobranças são necessárias de forma dura, com o máximo compromisso e responsabilidade de todos os envolvidos com a instituição".

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Durcesio afirmou que os erros ocorridos até agora "servirão de aprendizado daqui para frente de modo que jamais se repitam". Além disto, destacou que jogadores foram multados no decorrer desta semana.

"Cabe informar que foram aplicadas punições administrativas (multas) em atletas do elenco com os quais entendemos não estar havendo o comprometimento com o Botafogo e seus próprios companheiros de trabalho".

O dirigente afirmou que o Botafogo está reestruturando o seu elenco e departamento de futebol "considerando todos os cenários para 2021". E foi taxativo: "Não podemos mais esperar". Segundo Durcesio, o intuito é tornar o Alvinegro "moderno profissional e vencedor":

"Os frutos virão na linha do tempo, com um trabalho sob sólidos alicerces".

Veja a Palavra do Presidente na íntegra:

"É necessário um posicionamento direto com o torcedor sobre os acontecimentos ao longo dos últimos dias, os primeiros sob a nova administração. É importante deixar claro que não estamos satisfeitos com os resultados da equipe profissional. Não se pode admitir o Clube exposto a essa crítica situação sem sinais sólidos de reversão do quadro. Ao longo dessa semana, convoquei reuniões com elenco, comissão técnica e a gerência de futebol.

Aos jogadores, disse que confio e acredito no trabalho deles. Mas deixei clara a minha plena insatisfação e inconformismo com os resultados e a campanha até aqui. Cobranças são necessárias de forma dura, com o máximo compromisso e responsabilidade de todos os envolvidos com a instituição. Houve muitos erros, de todas as partes, que certamente servirão de aprendizado daqui para frente de modo que jamais se repitam.

Nesse contexto, cabe informar que foram aplicadas punições administrativas (multas) em atletas do elenco com os quais entendemos não estar havendo o comprometimento com o Botafogo e seus próprios companheiros de trabalho. Também está em curso um processo de reavaliação e reestruturação do elenco e do Departamento de Futebol considerando todos os cenários para 2021. Não podemos mais esperar.