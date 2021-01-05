Durcesio Mello fala em 'pensar com criatividade' e quer mais sócios votando no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta segunda-feira, Durcesio Mello tomou posse como novo presidente do Botafogo no salão nobre de General Severiano para o quadriênio 2021-2024. Em discurso, o novo cartola do Alvinegro afirmou que precisará de criatividade para melhorar a situação do clube e se disse confiante para o novo momento. O ex-mandatário, Nelson Mufarrej, não esteve presente no evento por suspeita de Covid-19.> Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato

- Temos que pensar com criatividade. O mesmo modelo que vem acontecendo há décadas já está provado que não dá certo. Sou um entusiasta por natureza, estou confiante. Espero que em quatro anos tenhamos um Botafogo maior e melhor - afirmou o novo presidente.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Durcesio Mello ganhou as eleições realizadas no fim do ano passado com certa folga, recebendo 477 votos e superando Walmer Machado, 219 votos, e Alessandro Leite, 124 votos. Para o novo presidente, é preciso que o Botafogo tenha mais votantes já no próximo pleito, em 2024.

- No futebol, pretendemos capacitar as estruturas dos atletas e ter o CT de altíssimo nível. Outra meta é tornar mais amigável o programa de sócio-torcedor. Tentar colocar esses sócios para votar já na próxima eleição. Não é justo que o futuro de um clube como Botafogo seja decidido por 800 a 1000 pessoas. Incentivo aos esportes olímpicos, totalmente autossustentáveis, melhorar e legalizar as sedes, criar o Instituto Glorioso, para valorizar os ex-atletas, viabilizar projetos sociais no Estádio Nilton Santos - disse Durcesio.Além dele, Mauro Sodré tomou posse do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Entre os novos vice-presidentes, Daniel Pereira Júnior assume a pasta de Esportes Gerais, Hilario Gouveia o Remo, Thiago Carvalho Sallibi será o VP Social e Marcelo Chaloub Barbieri o Jurídico. A vice-presidência de futebol e de finanças serão conduzidas por Durcesio Mello e Vinicius Assumpção (presidente e vice-presidente), respectivamente. A nova diretoria analisa diminuir o número de vice-presidentes do clube (atualmente 12, por Estatuto).

Nas últimas semanas, Durcesio Mello e Vinícius Assumpção criaram o Grupo de Trabalho de Transição (GTT). A equipe estudou as necessidades do Botafogo a curto prazo e passou para os dois dirigentes. A intenção de ambos foi chegar ao clube tendo noção do que precisa ser feito ainda a curto prazo.