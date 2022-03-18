Durcesio aponta: presidente vira 'mania' entre torcedores do Botafogo por gestos em fotos

Durcesio Mello "virou moda" entre os torcedores do Botafogo. Não apenas por ter concretizado o processo de profissionalização do futebol e a venda da SAF para John Textor durante a gestão, mas por apontar para pessoas em fotos. Sim, fazer o gesto de apontar em fotos.+ Patrick de Paula foi 'dispensado' na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube

Um torcedor do Alvinegro criou a página "Durcesio Aponta" para reunir o acervo de fotos do presidente fazendo o gesto. O perfil rapidamente viralizou entre os torcedores e chegou até mesmo ao clube e ao mandatário, que convidou o criador para uma visita ao Estádio Nilton Santos.

– Um cara que tem uma ideia dessa é genial. Isso começou para eu fazer uma reverência pra todo mundo que pede para tirar foto, tirei isso da cabeça do nada. Logo que comecei a gestão eu comecei a apontar para mostrar que as pessoas que pediam pra tirar foto eram tão importantes ou mais que eu. Agora não tiro foto sem apontar - explicou Durcesio, à "BotafogoTV".

O criador da página é Alan Herdy, botafoguense de berço. A página é no Twitter e as postagens rapidamente chegam em mais torcedores. Ele foi convidado pelo clube a conhecer Durcesio Mello e elogiou o presidente.

– Eu fiquei a maior parte do dia até sem palavras. É uma experiência nova na vida... Ter essa possibilidade de vir aqui (Nilton Santos), pisar no gramado, poder ver os jogadores de perto, conhecer o presidente, toda a equipe que trabalha no clube, resguarda o nosso amor. É muito gratificante, uma coisa que eu não esperava - afirmou

– Sou torcedor há 27 anos, botafoguense de berço e a gente, principalmente eu que sou do interior, não tem essa perspectiva de estar tão próximo da instituição. Foi muito emocionante estar aqui, viver essa experiência e estar muito perto de tudo o que acontece. Acho que é um dos dias mais felizes da minha vida. A ideia da página foi isso, postar sobre o presidente, gostar da forma como ele se porta. Conhecê-lo foi muito bom, mas só foi a confirmação do que eu imaginava, ele é tudo aquilo que ele parece ser: simpático, muito aberto e interessado em fazer nosso clube crescer - completou.