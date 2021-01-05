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futebol

Durcesio anuncia nomes dos novos vice-presidentes do Botafogo

Quatro novos nomes, além de Mauro Sodré, agora presidente do Conselho Deliberativo, farão parte da gestão do novo presidente do clube de General Severiano...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 10:30
Crédito: Divulgação
A mesa que vai comandar o Botafogo no quadriênio 2021-2024, aos poucos, vai tomando a forma completa. Na última segunda-feira, durante a cerimônia de posse do presidente Durcesio Mello, no salão nobre de General Severiano, sede social do Alvinegro, foram anunciados e votados seis novos vice-presidentes para este período.
Os nomes indicados por Durcesio e Vinícius Assumpção, vice-presidente geral, foram aprovados em votação online pelos sócios-beneméritos e grandes beneméritos realizada na própria segunda-feira, antes da cerimônia que oficializou a entrada do novo mandatário do Glorioso.
Além dos novos vice-presidentes, foi anunciado que Mauro Sodré será o presidente do Conselho Deliberativo pelos próximos quatro anos, substituindo Edson Alves Júnior. Durante o discurso de posse, o mandatário afirmou que o Alvinegro precisa ficar unido e que "durante a gestão, a única bandeira que tremulará será a do Botafogo".
Também ficou definido que Durcesio Mello e Vinícius Assumpção acumularão pastas durante a gestão, pelo menos neste primeiro momento. De forma respectiva, o primeiro assumirá como vice-presidente de futebol e o segundo será o VP de finanças.
VP de Esportes Gerais: Daniel JúniorVP de Remo: Hilário GouveiaVP Jurídico: Marcelo BarbieriVP de Social: Thiago SallibiVP de Futebol: Durcesio MelloVP de Finanças: Vinícius Assumpção
De acordo com o Estatuto do Botafogo, o clube deve ter 12 vice-presidentes. A quantidade é considerada exagerada pela chapa Durcesio e Vinícius, que podem entrar com um pedido de diminuição nesta quantidade em até 30 dias junto ao Conselho Deliberativo.

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