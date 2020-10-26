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futebol

Durante treino do Inter, Boschilia rompe ligamento cruzado do joelho direito

Atleta se torna o terceiro clube do elenco dirigido por Eduardo Coudet com o mesmo tipo de contusão que tira o jogador de atividade até 2021...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 20:44

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 20:44
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Tendo elenco o qual já foi classificado como insuficiente pelo técnico Eduardo Coudet para conseguir disputar as três frentes em que segue vivo (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores), o Internacional angariou nessa segunda-feira (26) mais um sério problema por lesão.
O meia Boschilia se lesionou no treino feito pelo plantel na tarde de hoje e passou por exames para detectar o grau da lesão. E, na avaliação, foi constatado que o atleta de 24 anos de idade rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.
O quadro do jogador carece de intervenção cirúrgica e a previsão inicial para caso semelhantes, levando em consideração a reabilitação física e a retomada dos trabalhos em campo, seria de recuperação entre seis a oito meses. Algo que, no atual estágio da temporada, o tiraria de todas as competições até o meio de 2021.
Agora, o Inter já acumula três casos de atletas entregues ao departamento médico acometidos pelo mesmo problema de ruptura de ligamento do joelho onde os dois primeiros se tratam do lateral-direito Saravia e do atacante Paolo Guerrero.

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