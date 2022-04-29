Dupla volta a funcionar e Bruno Henrique divide posto de garçom de Gabigol com parceiro de Flamengo

Com os gols marcados sobre a Universidad Católica, Gabriel Barbosa chegou a 118 bolas na rede pelo Flamengo - sendo 25 pela Libertadores, o que o tornou o segundo maior artilheiro brasileiro na Copa. Para chegar a esse número, o camisa 9 contou com os passes de vários companheiros, mas dois se destacam: Bruno Henrique e Arrascaeta. Os dois, agora, dividem o posto de "garçom" com 15 assistências cada. Everton Ribeiro (7), Renê (5) e Diego (5) fecham o Top-5.