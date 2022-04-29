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Dupla volta a funcionar e Bruno Henrique divide posto de garçom de Gabigol com parceiro de Flamengo

Com os dois passes para gols de Gabigol na vitória sobre a Universidad Católica, em Santiago, Bruno Henrique chega a 15 assistências para Gabi, mesmo número de Arrascaeta...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 08:00
Com os gols marcados sobre a Universidad Católica, Gabriel Barbosa chegou a 118 bolas na rede pelo Flamengo - sendo 25 pela Libertadores, o que o tornou o segundo maior artilheiro brasileiro na Copa. Para chegar a esse número, o camisa 9 contou com os passes de vários companheiros, mas dois se destacam: Bruno Henrique e Arrascaeta. Os dois, agora, dividem o posto de "garçom" com 15 assistências cada. Everton Ribeiro (7), Renê (5) e Diego (5) fecham o Top-5.
De volta ao Rio de Janeiro, Gabi, BH e Arrasca iniciam a preparação junto ao elenco do Flamengo para o próximo compromisso. No domingo, o time de Paulo Sousa enfrenta o Altos-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Albertão, em Teresina, cidade onde o Fla não atua desde 2005.

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