Dupla histórica! Corinthians relembra estreias de Danilo e Renato Augusto pelo clube

Dois jogadores marcantes da história recente do Corinthians fizeram sua estreia com a camisa do clube em um dia 27 de janeiro. Danilo, em 2010, e Renato Augusto em 2013.> GALERIA: Renato Augusto e Willian são os melhores na estreia do Timão

Curiosamente, ambos estrearam contra o mesmo adversário e na mesma competição: Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

Danilo chegou ao Time do Povo em 2010, após uma temporada onde o clube havia vencido o Paulistão e Copa do Brasil. Sua primeira partida com o manto alvinegro foi na quarta rodada do estadual, onde atuou como titular no empate por 1 a 1 diante do Mirassol.

O meia, futuramente apelidado pela Fiel como Zidanilo, ficou no Corinthians até 2018, onde disputou 359 jogos, marcou 35 gols e conquistou oito títulos: três Brasileirões (2011, 2015 e 2017), dois Paulistas (2013 e 2018), a Libertadores e o Mundial de 2012, e a Recopa de 2013.

Ao encerrar a carreira, ele assumiu como treinador do Sub-23 do Timão, e recentemente foi realocado para gerir a categoria Sub-20.

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Já Renato Augusto chegou em 2013, junto ao Bayer Leverkusen. Sua primeira partida pelo Alvinegro foi na terceira rodada do Paulistão daquele ano, em vitória por 1 a 0 diante do Mirassol.

O meia permaneceu no clube até 2015, quando foi para o futebol chinês. Em 2021, retornou ao Timão após rescindir contrato com o Beijing Guoan. Até o momento, ele disputou 149 jogos, tendo anotado 19 gols.

Atuando juntos, a dupla conquistou pelo Corinthians o Paulistão e Recopa Sul-Americana de 2013, além do Brasileirão de 2015.