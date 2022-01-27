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Dupla histórica! Corinthians relembra estreias de Danilo e Renato Augusto pelo clube

Danilo chegou ao Timão em 2010, já Renato em 2013. Ambos estrearam contra o mesmo adversário e conquistaram três títulos juntos...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 17:58

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 17:58

Dois jogadores marcantes da história recente do Corinthians fizeram sua estreia com a camisa do clube em um dia 27 de janeiro. Danilo, em 2010, e Renato Augusto em 2013.> GALERIA: Renato Augusto e Willian são os melhores na estreia do Timão
Curiosamente, ambos estrearam contra o mesmo adversário e na mesma competição: Mirassol, pelo Campeonato Paulista.
Danilo chegou ao Time do Povo em 2010, após uma temporada onde o clube havia vencido o Paulistão e Copa do Brasil. Sua primeira partida com o manto alvinegro foi na quarta rodada do estadual, onde atuou como titular no empate por 1 a 1 diante do Mirassol.
O meia, futuramente apelidado pela Fiel como Zidanilo, ficou no Corinthians até 2018, onde disputou 359 jogos, marcou 35 gols e conquistou oito títulos: três Brasileirões (2011, 2015 e 2017), dois Paulistas (2013 e 2018), a Libertadores e o Mundial de 2012, e a Recopa de 2013.
Ao encerrar a carreira, ele assumiu como treinador do Sub-23 do Timão, e recentemente foi realocado para gerir a categoria Sub-20.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão
Já Renato Augusto chegou em 2013, junto ao Bayer Leverkusen. Sua primeira partida pelo Alvinegro foi na terceira rodada do Paulistão daquele ano, em vitória por 1 a 0 diante do Mirassol.
O meia permaneceu no clube até 2015, quando foi para o futebol chinês. Em 2021, retornou ao Timão após rescindir contrato com o Beijing Guoan. Até o momento, ele disputou 149 jogos, tendo anotado 19 gols.
Atuando juntos, a dupla conquistou pelo Corinthians o Paulistão e Recopa Sul-Americana de 2013, além do Brasileirão de 2015.
Crédito: DaniloeRenatoAugustodurantetreinodoTimão(Foto:DanielAugustoJr./Ag.Corinthians

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