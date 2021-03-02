Dupla do Corinthians comemora aniversário em véspera de Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Dois jogadores do Corinthians fazem aniversário nesta terça-feira (2), véspera do clássico contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena: Xavier e Cantillo.

O curioso é que a diferença de idade entre a dupla é de exatamente 10 anos. Enquanto Xavier, cria da base corintiana, completa 21 anos neste dia 2 de março, Camacho faz 31. O momento dos dois jogadores é de busca por um espaço no time titular. Na estreia do Timão no Campeonato Paulista, no último domingo (28), quando o clube do Parque São Jorge empatou em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, ambos ficaram no banco de reservas e não entraram durante a partida.

Camacho chegou ao Corinthians em 2016, após se destacar na campanha do vice-campeonato paulista do Audax no mesmo ano, mas nunca se firmou no Alvinegro, tendo sido emprestado ao Athletico-PR entre 2018 e 2019. No total, são 102 jogos com a camisa corintiana e um gol marcado, há cinco temporadas.

Já Xavier, foi promovido ao time principal do Corinthians no última temporada. Tem passagem pela base da Portuguesa Santista e Ponte Preta, mas também se formou no Timão, passando pelo sub-20 entre 2019 e 2020. Pela equipe profissional, são 20 jogos disputados até o momento. Durante a última temporada, inclusive, o atleta chegou a despertar o interesse do futebol árabe.