Dupla de meio campistas valoriza classificação do Inter no Brasileirão Sub-20

Celeiro de Áses jogará, na semifinal, contra o Atlético-MG Crédito: Bruno Ruas

No último domingo (24), o Internacional garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Colorado empatou em 3 a 3 com o Palmeiras, no Allianz Parque, e, por ter vencido o jogo da ida por 2 a 1, se classificou à próxima fase onde enfrentará o Atlético-MG.

Jogando com a vantagem no placar, a equipe gaúcha abriu o placar aos 21 minutos da primeira etapa com Allison, mas o adversário virou ainda no primeiro tempo. No primeiro minuto da etapa final, Kevin fez 3 a 1 para o Palmeiras, mas, com Matheus Dias, aos 30, e Lucca, aos 32, o Inter chegou ao empate e garantiu a classificação.

- Tínhamos uma proposta bem sólida de jogo contra o Palmeiras, por ter feito o resultado em casa, iríamos jogar em contra-ataques pra definir a partida. Saímos ganhando, tomamos a virada ainda no primeiro tempo, mas não nos abalamos. Quando tomamos o terceiro, nossa proposta de jogo mudou, mas nosso time está muito compacto e único, só de olhar no olho de cada um lá dentro eu sabia que iríamos nos classificar. - analisou Allison, que chegou ao seu quinto gol na competição.

Além da vaga à semifinal, o empate representou o oitavo jogo sem derrota seguido do Colorado na competição com seis vitórias e dois empates. Autor do segundo tento, Matheus Dias falou sobre o momento da equipe:

- É uma sequência muito boa, oito jogos perder não é pouca coisa. Cada dia que passa isso aumenta mais a confiança do grupo e nós sabemos da nossa capacidade, do que podemos fazer dentro de campo.