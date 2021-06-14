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Dupla da base integra treino do Corinthians nesta segunda-feira

Igor Formiga e Guilherme Biro completaram a atividade do Timão no CT Joaquim Grava. Outra novidade foi Ruan Oliveira, que treinou com bola, em fase final de transição...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 17:27

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:27

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians voltou a treinar nesta segunda-feira após receber folga no último domingo. Apenas os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no Dérbi participaram da atividade promovida por Sylvinho, por isso a comissão técnico recorreu à base para reforçar os trabalhos com dois jovens.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Guilherme Biro e Igor Formiga, ambos laterais, foram os escolhidos para completar o treinamento nesta manhã. Ambos já haviam treinado com o elenco em alguns momentos desta temporada e participaram do início da preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira.
No dia 17 de junho, Biro se apresenta à Seleção Brasileira sub-17 e ficará por dez dias treinando com o grupo de jovens em local ainda a ser definido. O objetivo dos treinamentos é dar continuidade na preparação do Torneio Sul-Americano da categoria, que será disputado no segundo semestre de 2021. Além dele, Leo Mana e Kauê foram corintianos convocados para o selecionado.
As novidades do treino não pararam por aí. Ruan Oliveira, que vem em processo de recuperação de cirurgia no joelho, está em fase final de transição e treinou com bola no gramado, realizando os mesmos exercícios que seus companheiros. Cauê, que também estava em transição, trabalhou sem restrições e pode ficar à disposição de Sylvinho para quarta-feira.
Lembrando que Otero, na seleção da Venezuela, e Caíque França, Gustavo Mantuan e Danilo Avelar, em recuperação de cirurgia, seguem como desfalques do Timão. A partida diante do Red Bull Bragantino será nesta quarta, às 20h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2021.

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