Dupla da base integra treino do Corinthians nesta segunda-feira

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians voltou a treinar nesta segunda-feira após receber folga no último domingo. Apenas os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no Dérbi participaram da atividade promovida por Sylvinho, por isso a comissão técnico recorreu à base para reforçar os trabalhos com dois jovens.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos

Guilherme Biro e Igor Formiga, ambos laterais, foram os escolhidos para completar o treinamento nesta manhã. Ambos já haviam treinado com o elenco em alguns momentos desta temporada e participaram do início da preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira.

No dia 17 de junho, Biro se apresenta à Seleção Brasileira sub-17 e ficará por dez dias treinando com o grupo de jovens em local ainda a ser definido. O objetivo dos treinamentos é dar continuidade na preparação do Torneio Sul-Americano da categoria, que será disputado no segundo semestre de 2021. Além dele, Leo Mana e Kauê foram corintianos convocados para o selecionado.

As novidades do treino não pararam por aí. Ruan Oliveira, que vem em processo de recuperação de cirurgia no joelho, está em fase final de transição e treinou com bola no gramado, realizando os mesmos exercícios que seus companheiros. Cauê, que também estava em transição, trabalhou sem restrições e pode ficar à disposição de Sylvinho para quarta-feira.