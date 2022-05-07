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Duilio se reúne com presidente da CBF e aborda campanha de conscientização do Corinthians

Mandatário corintiano foi à sede da Confederação Brasileira de Futebol e falou sobre o movimento 'Futebol sem Ódio'...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 15:26
O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, entregou na última semana uma camisa da campanha 'Futebol sem Ódio' ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, durante uma visita à sede da entidade máxima do futebol brasileiro.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão
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A campanha, iniciada há duas semanas, visa combater a intolerância, violência e desinformação no âmbito esportivo, e já contou com outras ações como um 'apagão' na comunicação corintiana às vésperas do clássico contra o Palmeiras, no último dia 23 de abril.
De acordo com o Corinthians, as preocupações com os temas destacados na campanha foram levados pelo presidente do Timão ao chefe da Confederação Brasileira de Futebol, que reiterou que concorda com a necessidade de conscientização e estuda a tomada de medidas mais amplas.
Crédito: HouvetrocadecamisasentreospresidentesdoCorinthianseCBF(Foto:Divulgação/Corinthians

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