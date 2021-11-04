Duilio reafirma desejo de ter Paulinho no Corinthians e abre as portas do CT: 'Se quiser, pode treinar aqui'

Crédito: Eduardo Viana/Lancepress

O Corinthians ainda tem muito a fazer nesta temporada, mas alguns planos já estão traçados para 2022, sendo que um deles é de conhecimento público: a contratação de Paulinho. O desejo foi reafirmado na última quarta-feira, quando o presidente Duilio Monteiro Alves, em entrevista ao podcast "Hi!Cast", voltou a declarar o interesse no volante e abriu as portas do CT Joaquim Grava.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na conversa com os apresentadores do programa que foi transmitido ao vivo no YouTube, o mandatário corintiano novamente deixou claro que a vontade do clube é contar com ídolo alvinegro no elenco para a próxima temporada. Até porque isso foi tentado no meio do ano, quando o atleta acabou optando por jogar no Al Ahli, Arábia Saudita, mas a esperança agora é de um desfecho positivo. Além disso, Duilio não poupou elogios ao meio-campista.

- O Paulinho a gente conversou muito, não é surpresa para ninguém, antes de fechar a janela de agosto, acabamos não acertando, ele seguiu a vida dele, rescindiu contrato com o time que ele estava na Arábia. Ele é um cara que é o desejo de todos os corintianos vê-lo de novo aqui, é um cara que sempre se entregou muito ao Corinthians, ganhou tudo no Corinthians, é um cara de raça, de entrega, com a nossa cara - disse o presidente antes de completar:

- Eu quero muito ter ele aqui, o treinador (Sylvinho) também, lógico, todos nós aqui. É um jogador de qualidade, de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, ou seja, é indiscutível a qualidade. Temos muitos atletas que jogaram com ele, são amigos, Cássio, Renato Augusto, Willian na Seleção, diversos. Então pode ser, é uma possibilidade, mas é cedo, a próxima janela abre em janeiro, a gente está entrando em novembro, reta final de campeonato, mas é uma possibilidade, e eu espero que a gente consiga se entender e que ele volte para cá.Como afirmou na resposta acima, Duilio Monteiro Alves não quer antecipar os acontecimentos e prefere deixar qualquer definição sobre a proposta e a possível contratação mais para frente, quando Brasileirão estiver terminado e o Corinthians saiba exatamente o que fará na temporada 2022. Mas enquanto isso, o presidente alvinegro abriu as portas do CT Joaquim Grava caso Paulinho queira manter seu condicionamento físico nas instalações do Timão.

- Ele pode vir para cá treinar, independentemente de acertar ou não, é uma possibilidade também. Antes de ele ir para a Arábia, ele estava treinando no Bragantino, nem por isso ele ficou lá e foi contratado. Então isso não é só com o Paulinho, com qualquer atleta que passou por aqui, a gente tem sempre as portas abertas para receber sempre nossos ex-jogadores, ex-ídolos, o Paulinho nem se fala, além de tudo é um amigo. Se ele quiser se condicionar aqui, será um prazer, independentemente de contrato.

- Ele sabe disso, as portas estão abertas para ele, quando ele foi para o Bragantino liguei para ele e perguntei "vai treinar lá por quê?" e ele falou "Não, é que eu tenho casa aqui, estou no interior, quietinho". Agora da mesma forma, ele sabe que as portas estão abertas, se quiser vir treinar aqui vai ser um baita prazer ter ele aqui. Contrato mesmo a gente vai ver um pouco mais para frente na hora certa - concluiu.