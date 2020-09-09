Duílio descarta troca de Camacho por Wellington com o Athletico-PR

Crédito: Montagem/Athletico-PR/Corinthians

Os torcedores do Corinthians se manifestaram fortemente nas redes sociais na última terça-feira após a notícia de que o Athletico-PR teria proposto uma troca entre Camacho e Wellington, mas se depender do posicionamento público e oficial do Timão, a Fiel pode ficar tranquila, pois foi um negócio que já "nasceu morto", segundo Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol alvinegro.Em entrevista coletiva virtual nesta quarta-feira, o dirigente foi questionado a respeito dessa suposta negociação, mas foi veemente na resposta negativa e reforçou que em momento algum ele foi cogitado dentro do clube.

- Foi ventilado, tivemos algumas sondagens, mas em momento algum foi cogitado, então esse assunto nunca existiu, é um assunto que já nasceu morto, o Corinthians não negocia essa troca - esclareceu.Em 2017, quando Wellington ainda defendia o São Paulo, ele se envolveu em uma polêmica com os corintianos, quando fez uma brincadeira desrespeitosa contra o Alvinegro ao se referir ao fato de sua mala estar aberta.

- Ainda bem que é o no São Paulo, imagine no Corinthians - disse Wellington.

Durante a entrevista coletiva desta quarta-feira, Duílio citou esse descontentamento da Fiel e avaliou a fala do volante, que mais cedo, em declaração para a Fox Sports, nesta tarde, disse estar arrependido pelo que fez diante da repercussão negativa do assunto nas redes sociais.

- Acho que a repercussão de quando ele foi especulado foi negativa, por isso o arrependimento, mas não chegamos a esse ponto (da avaliação), não foi feita negociação. Agora o arrependimento, entendo que seja por isso, a torcida em momento algum gostou da ideia, mas errou, reconheceu, vida que segue.