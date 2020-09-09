Duílio deixa diretoria do Corinthians para se candidatar à presidência

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, em um pronunciamento surpresa após a coletiva do meio-campista Cantillo, Duílio Monteiro Alves anunciou que está deixando o cargo de diretor de futebol do clube para se dedicar a sua candidatura à presidência do clube nas eleições que acontecem no fim de novembro. Outro fator que o fez tomar a decisão foi evitar que a política atrapalhe o dia a dia do futebol.- Venho aqui comunicar o encerramento de mais um ciclo meu no Corinthians, foram mais de dois anos com o Andrés, coloco hoje como ultima entrevista neste cargo. Desde o início me perguntaram se eu seria ou não candidato, vivíamos fase difícil e que não havia tempo para falar de eleição. Com o trabalho da diretoria, do presidente, deixamos as finanças em situação melhor e fechamos os naming rights. Hoje (terça-feira) uma das pendências que mais me preocupavam foi resolvida e conseguimos quitar três meses. Então esse é o momento de eu me retirar - disse o ex-diretor corintiano antes de completar.

- Meu grupo decidiu que eu saísse candidato, minha permanência poderia prejudicar, sempre trabalhei para o bem do clube, É um momento oportuno para deixar a diretoria de futebol e preservar o ambiente para que as noticias do meu envolvimento nas eleições não atrapalhe o dia a dia do clube.Duílio explicou que a candidatura é um sonho antigo, por ter crescido dentro do clube e pela história que seu pai e seu avô construíram no Timão. Por isso, com a anuência de seu grupo (Renovação e Transparência), chegou a hora de se candidatar e deixar o departamento de futebol para que a política não interfira. Ele também evitou falar de eleições neste momento.

- Era um sonho, cresci aqui dentro. Dependia da minha vontade, mas também do meu grupo. Achei melhor vir aqui e me despedir, para que a política não atrapalhe o futebol. Não vou responder em relação às eleições, estou representando o Corinthians, a diretoria de futebol, vamos fazer o lançamento, vocês serão convidados, não me sinto à vontade neste momento - concluiu.

O Corinthians também soltou uma nota oficial agradecendo aos serviços prestados por Duílio nos momentos em que participou da gestão do clube e desejou boa sorte no futuro. Além disso, foi anunciado que Andrés Sanchez acumulará o cargo de diretor de futebol e trabalhará ao lado dos diretores adjuntos Jorge Kalil e Eduardo Ferreira até o término de seu mandato.

Confira a nota oficial divulgada pelo Timão:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que Duilio Monteiro Alves decidiu se afastar da Diretoria de Futebol. O clube agradece a dedicação e os ótimos serviços prestados e lhe deseja boa sorte nos seus projetos futuros.

A partir desta data, o presidente Andrés Sanchez acumulará a direção do futebol, colaborando com os diretores adjuntos Jorge Kalil e Eduardo Ferreira.

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