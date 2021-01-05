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Duílio convida promotor do caso Von Richthofen para comandar o departamento de base do Corinthians

Segundo informação da Gazeta Esportiva, Nadir de Campos Júnior vai assumir o departamento na gestão Duílio Monteiro Alves após se recuperar da Covid-19...
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Publicado em 

05 jan 2021 às 19:17

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:17

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Duílio Monteiro Alves tomou posse da presidência do Corinthians na última segunda-feira e aos poucos está definindo os membros de sua diretoria. O novo nome que fará parte do corpo diretivo é Nadir Campos Júnior. Segundo informações publicadas pela Gazeta Esportiva, ele assumirá o comando da base do clube nas próximas semanas, quando se recuperar da Covid-19.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Brasileirão-2020: Veja o prejuízo de cada clube com os portões fechados
Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Nadir ganhou notoriedade por atuar no caso Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos próprios pais com a ajuda dos irmãos Cravinhos.
Entre 2015 e 2017, Nadir foi diretor relações institucionais do Corinthians durante o mandato de Roberto de Andrade. Nas eleições do clube, no fim de novembro de 2020, ele foi eleito conselheiro pela Chapa 33, aliada de Duílio Monteiro Alves, que convidou o promotor a comandar a base corintiana.
Segundo a Gazeta Esportiva, o convite já foi aceito por Nadir, que deve substituir Carlos Nujud no departamento. Além das categorias de base do Alvinegro, o novo diretor pode ficar com o controle da categoria sub-23.
No momento, Nadir se recupera da Covid-19, que provocou sua internação em um hospital. Depois de recuperado é que o promotor deve assumir o comando do cargo, o que é previsto para acontecer nas próximas semanas.

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