Duílio consegue a maioria das chapas no Conselho Deliberativo; veja eleitas

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Além de eleger o novo presidente do Corinthians, os mais de 2.800 sócios que participaram da eleição no último sábado no Parque São Jorge, também escolheram as chamadas 'chapinhas' que formarão o Conselho Deliberativo do clube até o final de 2023.

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Oito grupos foram escolhidos, com 25 membros cada, o que totaliza 200 conselheiros. Seguindo a onda do resultado da eleição, as 'chapinhas' promovidas por Duílio Monteiro Alves formam a maioria das eleitas, com quatro chapas, seguido por Mario Gobbi com duas chapas e Augusto Melo com uma. Há ainda um grupo eleito que é considerado independente de candidato.Veja a lista das 'chapinhas' eleitas para o Conselho Deliberativo do Corinthians

Preto no Branco (Duílio): 303 votosRecontruir (Gobbi): 255 votosRenovação e Transparência (Duílio): 231 votosSão Jorge (Augusto): 180 votosTradição Corinthiana (Duílio): 169 votosLiberdade Corinthiana (Independente): 164 votosCorinthians com respeito (Duilio): 151 votosValores Corinthianos (Gobbi): 147 votos