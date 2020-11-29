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Duílio consegue a maioria das chapas no Conselho Deliberativo; veja eleitas

Das oito 'chapinhas' eleitas para o próximo triênio, quatro são do novo presidente do Corinthians. Cada grupo contém 25 membros, totalizando 200 conselheiros...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Além de eleger o novo presidente do Corinthians, os mais de 2.800 sócios que participaram da eleição no último sábado no Parque São Jorge, também escolheram as chamadas 'chapinhas' que formarão o Conselho Deliberativo do clube até o final de 2023.
VEJA A SITUAÇÃO DO CORINTHIANS NA TABELA DO BRASILEIRÃO
Oito grupos foram escolhidos, com 25 membros cada, o que totaliza 200 conselheiros. Seguindo a onda do resultado da eleição, as 'chapinhas' promovidas por Duílio Monteiro Alves formam a maioria das eleitas, com quatro chapas, seguido por Mario Gobbi com duas chapas e Augusto Melo com uma. Há ainda um grupo eleito que é considerado independente de candidato.Veja a lista das 'chapinhas' eleitas para o Conselho Deliberativo do Corinthians
Preto no Branco (Duílio): 303 votosRecontruir (Gobbi): 255 votosRenovação e Transparência (Duílio): 231 votosSão Jorge (Augusto): 180 votosTradição Corinthiana (Duílio): 169 votosLiberdade Corinthiana (Independente): 164 votosCorinthians com respeito (Duilio): 151 votosValores Corinthianos (Gobbi): 147 votos
As 'chapinhas' e o novo presidente do Corinthians tomam posse no dia quatro de janeiro do ano que vem para comandarem o clube até 2023.

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