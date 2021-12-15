Duílio celebra nova parceria e retorno de Paulinho ao Corinthians: 'Seguimos cada vez mais fortes'

Presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves não escondeu a felicidade nesta quarta-feira (15), data em que o clube anunciou o retorno do meia Paulinho, viabilizado pelo Grupo Taunsa, novo parceiro corintiano. Através das redes sociais, o mandatário do Timão celebrou as oficializações do dia, ressaltou a força do Corinthians, mas deixou claro que a responsabilidade financiera permanecerá.

- Muito feliz e realizado em receber de volta nosso grande ídolo, meu irmão Paulinho. Agradeço muito a confiança da Tausa Group pela parceria sem igual no mundo do futebol. Seguimos cada vez mais fortes com responsabilidade e muito trabalho. Vai Corinthians! - escreveu o presidente corintiano, que se equivocou no momento em que digitou o nome da nova empresa parceira, que se chama Taunsa. Duilio está encerrando o seu primeiro ano de mandato a frente do Corinthians. Eleito em novembro de 2020, sucedendo Andres Sánchez, o atual presidente assumiu o clube no dia 4 de janeiro, consigo trouxe o ex-presidente Roberto de Andrade para o cargo de direção de futebol, que o próprio Duílio ocupava com Andrés, até o fim do ano retrasado, e o ex-lateral Alessandro Nunes para a gerência de futebol.

Na primeira temporada à frente do Timão, Duílio não levou a equipe a títulos em campo, mas no segundo semestre reforçou o grupo com nomes importantes, como o dos meias Giuliano, Renato Augusto e Willian, e o atacante Róger Guedes. Com as contratações, o time do Parque São Jorge saltou de um início de Brasileirão na parte inferior da tabela para a quinta colocação, se classificando diretamente à fase de grupos da Libertadores de 2022.

O grande desafio corintiano na temporada foi justamente manter o nível esportivo, mas recuperar a parte financeira do clube, que chegou a registrar valores próximos a R$ 1 bilhão em dívidas no início do ano.