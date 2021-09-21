Duelo importante na Série B e reta final da primeira fase no Sub-20: veja onde assistir o Vasco nesta semana

A semana começou e o Vasco terá partidas importantes para as suas pretensões em diversas categorias. No profissional, o time viajará até Santa Catarina, onde terá pela frente um duelo contra o Brusque, na sexta-feira, Às 21h30, no Estádio Augusto Bauer. A vitória é essencial para recuperar a confiança e tentar iniciar uma arrancada rumo ao acesso à Série A. Além do time profissional, os meninos da colina também entrarão em ação, tanto nos campos, como nas quadras. O destaque fica por conta do Campeonato Brasileiro Sub-20, que está na reta final da primeira fase e os oito primeiros se classificam para os mata-matas. O Gigante da Colina goleou o Ceará por 4 a 0 e ocupa a sétima colocação.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro No domingo, o time dirigido pelo técnico Igor Guerra irá enfrentar o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra, às 15h. Cabe salientar que restam três rodadas para o fim da primeira fase. O Vasco terá pela frente além do Tricolor do Pici, Palmeiras e Santos, nesta ordem, nas próximas semanas.
No sub-17, o Vasco terá pela frente um clássico contra o Flamengo, válido pela sétima rodada da Taça Guanabara da categoria, na Gávea, às 11h. O clássico irá se repetir no sub-15, também no sábado, às 9h
Sexta-feira (24/09)Série B do Campeonato Brasileiro Brusque x Vasco - Augusto Bauer - 21h30Onde assistir: Sportv, Premiere e tempo real LANCE!
Sábado (25/09)
Sub-17Taça Guanabara / 7ª RodadaFlamengo x Vasco / Gávea / 11:00
Domingo (26/09)
Sub-20Campeonato Brasileiro / 17ª RodadaOnde assistir: Eleven SportsConfira os jogos das outras categorias da base do Vasco
Sábado (25/09)
Sub-8Carioca de Futsal / 17ª RodadaFlamengo x Vasco / Gávea / 09:00
Sub-9Carioca de Futsal / 17ª RodadaVasco x Bradesco / São Januário / 09:00
Sub-10Carioca de Futsal / 17ª RodadaFlamengo x Vasco / Gávea / 10:00
Sub-11Carioca de Futsal / 17ª RodadaVasco x Bradesco / São Januário / 10:00
Sub-12Carioca de Futsal / 17ª RodadaFlamengo x Vasco / Gávea / 11:00
Sub-13Carioca de Futsal / 17ª RodadaVasco x Bradesco / São Januário / 11:00
Sub-14Taça Guanabara / 7ª RodadaFlamengo x Vasco / Gávea / 09:00
Sub-15Taça Guanabara / 7ª RodadaFlamengo x Vasco / Gávea / 11:00
Domingo (26/09)
Sub-13Metropolitano / 10ª RodadaVasco x Madureira / Estádio Nivaldo Pereira / 09:00
Sub-14Metropolitano / 10ª RodadaVasco x Madureira / Estádio Nivaldo Pereira / 10:40