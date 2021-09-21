Duelo importante na Série B e reta final da primeira fase no Sub-20: veja onde assistir o Vasco nesta semana

A semana começou e o Vasco terá partidas importantes para as suas pretensões em diversas categorias. No profissional, o time viajará até Santa Catarina, onde terá pela frente um duelo contra o Brusque, na sexta-feira, Às 21h30, no Estádio Augusto Bauer. A vitória é essencial para recuperar a confiança e tentar iniciar uma arrancada rumo ao acesso à Série A. Além do time profissional, os meninos da colina também entrarão em ação, tanto nos campos, como nas quadras. O destaque fica por conta do Campeonato Brasileiro Sub-20, que está na reta final da primeira fase e os oito primeiros se classificam para os mata-matas. O Gigante da Colina goleou o Ceará por 4 a 0 e ocupa a sétima colocação.