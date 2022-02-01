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Duelo entre PSG e Real Madrid pela Champions atrapalha chegada de Zidane na equipe de Messi e Neymar

Por respeito ao clube merengue, comandande francês decidiu não assumir o Paris Saint-Germain próximo do confronto das oitavas de final da Champions League...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 09:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 09:18
O confronto entre PSG e Real Madrid pelas oitavas de final da Champions League impediu a chegada de Zinedine Zidane no comando do clube de Messi e Neymar, segundo o jornalista Julien Maynard. O treinador francês possui grande história com a equipe merengue como jogador e técnico e decidiu não se comprometer neste momento da temporada.Os rumores ganham peso após a eliminação do Paris Saint-Germain para o Nice na Copa da França na última segunda-feira. Com isso, Mauricio Pochettino deverá disputar apenas os títulos da Champions League, onde há um longo caminho a ser percorrido, e o Campeonato Francês, em que a equipe possui boa vantagem na liderança.
> Veja a tabela da Champions League
Se o PSG for eliminado para o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, a chegada de Zidane é vista como algo inevitável, embora Pochettino tenha contrato com o clube francês até 2023. O primeiro confronto entre as equipes acontece no próximo dia 15 de fevereiro, enquanto a decisão será disputada no dia nove de março.
O nome de Zidane vem sendo cogitado para assumir o Paris Saint-Germain desde 2021, mas o clube francês não esperou o fim da temporada do treinador com o Real Madrid e antecipou a chegada de Pochettino. No entanto, o trabalho do argentino é irregular apesar o elenco recheado de estrelas.
Crédito: ZidanedeveserotécnicodoPSGnapróximatemporada(Foto:GABRIELBOUYS/AFP

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