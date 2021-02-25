Duelo contra o Corinthians pode marcar a saída de Abel Braga

A quinta-feira será decisiva para o Internacional. Na vice-liderança do Brasileirão, a equipe precisa vencer o Corinthians e torcer por tropeço do Flamengo diante do São Paulo.
+ Rafael Moura se isolou no topo: veja o Top 10 dos jogadores mais vezes rebaixados para a Série B
Além de brigar pelo título, o jogo no Beira-Rio pode marcar a despedida do técnico Abel Braga, que foi contratado para dirigir o time após a saída de Eduardo Coudet.
Em sua sétima passagem pelo clube Colorado, Abel Braga demorou para engrenar. Em pouco tempo, ele caiu na Libertadores, Copa do Brasil e ficou perto de perder o emprego, mas deu a volta por cima.
+ Brasileirão: R$ 27 milhões de prejuízo com portões fechados; veja a renda líquida negativa de cada clube
No Brasileirão, o comandante recuperou a equipe, ficou 12 jogos sem perder e tropeçou na reta final para Sport e Flamengo, que foi fatal na perda da liderança.
Situação
O seu contrato encerra após o término do Campeonato Brasileiro e o Internacional já tem um pré-contrato com o espanhol Miguel Ángel Ramírez.
Desempenho
Em 21 jogos, Abel Braga venceu 10 partidas, empatou 4 e perdeu 7 duelos. O ataque marcou 39 gols e a defesa foi vazada 30 vezes.