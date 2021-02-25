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futebol

Duelo contra o Corinthians pode marcar a saída de Abel Braga

Contrato do treinador vai até o fim do Brasileirão e ainda não tem resposta sobre a renovação...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 22:07

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 22:07
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A quinta-feira será decisiva para o Internacional. Na vice-liderança do Brasileirão, a equipe precisa vencer o Corinthians e torcer por tropeço do Flamengo diante do São Paulo.
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Além de brigar pelo título, o jogo no Beira-Rio pode marcar a despedida do técnico Abel Braga, que foi contratado para dirigir o time após a saída de Eduardo Coudet.
Em sua sétima passagem pelo clube Colorado, Abel Braga demorou para engrenar. Em pouco tempo, ele caiu na Libertadores, Copa do Brasil e ficou perto de perder o emprego, mas deu a volta por cima.
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No Brasileirão, o comandante recuperou a equipe, ficou 12 jogos sem perder e tropeçou na reta final para Sport e Flamengo, que foi fatal na perda da liderança.
Situação
O seu contrato encerra após o término do Campeonato Brasileiro e o Internacional já tem um pré-contrato com o espanhol Miguel Ángel Ramírez.
Desempenho
Em 21 jogos, Abel Braga venceu 10 partidas, empatou 4 e perdeu 7 duelos. O ataque marcou 39 gols e a defesa foi vazada 30 vezes.

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