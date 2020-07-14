Dudu vai ao Qatar nesta quarta, com empréstimo sem obrigação de venda

Crédito: Dudu tem viagem marcada ao Qatar nesta quarta-feira para assinar com Al Duhail (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Dudu tem viagem marcada para concluir a sua transferência para o Al Duhail. Nesta quarta-feira, o atacante embarcará para o Qatar, onde conhecerá as dependências e os funcionários de seu novo clube e, dentro das expectativas, assinará contrato de empréstimo por um ano, mas sem qualquer meta que obrigue o time asiático a comprá-lo do Palmeiras depois desse período.

Houve uma mudança no acordo que já havia sido fechado verbalmente há 11 dias. O Al Duhail pagará 7 milhões de euros (R$ 43,3 milhões, na cotação atual) para ter o camisa 7 por um ano, mas não há objetivos a serem cumpridos pelo jogador que obrigariam a equipe do Qatar a desembolsar mais 7 milhões de euros (6 milhões de euros mais 1 milhão de euros de bônus) em 2021 para comprá-lo. A ausência das meta foi divulgada primeiro pelo Nosso Palestra.Essas metas obrigatórias, que eram consideradas baixas, foram retiradas do acordo, permanecendo apenas 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) como bônus pelo desempenho de Dudu. Mas segue o valor fixado para compra, caso o time do Qatar deseje. E o Palmeiras acredita que o jogador convencerá o Al Duhail a desembolsar, no total, 14 milhões de euros (R$ 86,6 milhões) para tê-lo em definitivo. Ainda assim, o Verdão manteria 20% dos seus direitos econômicos.

De qualquer forma, o jogador vai para o Qatar nesta quarta-feira. Na semana passada, o camisa 7 pediu ao Verdão para ir pessoalmente ao Oriente Médio, informando que gostaria conhecer as dependências do clube, os dirigentes, a comissão técnica e os jogadores do elenco. Ele deve assinar o contrato, concluindo a negociação, e não está descartado que permaneça no país, pois, em 3 de agosto, já fica liberada a inscrição de atletas vindos do exterior.

Dudu fez o que poderia para acelerar a transferência. Na semana passada, realizou exames médicos solicitados pela equipe asiática, e deve realizar outros nessa visita ao Oriente Médio nesta semana. Enquanto não se conclui a negociação, o atacante cumpriu a programação de treinamentos do elenco na Academia de Futebol.

A ansiedade, no momento, é maior para Dudu. Há quase um mês, quando começaram as negociações, o jogador se interessou pelo que foi oferecido, inclusive com salário superior ao que ele recebe no Palmeiras. Diante da velocidade abaixo do que gostaria nas conversas, o atacante reforçou, no último dia 3, o seu desejo de ir embora, acelerando os trâmites.

Do lado de Dudu, também vem sendo considerada a acusação de agressão à ex-mulher, Mallu Ohana, que, por meio de seus advogados, protocolou pedido para retenção de seu passaporte enquanto seguem as investigações. Por mais que aponte-se como improvável a solicitação ser aceita, é um obstáculo. E, inegavelmente, a imagem do jogador se desgastou com a polêmica.

Dudu está no Palmeiras desde janeiro de 2015 e, frequentemente, foi alvo de equipes do exterior. No começo do ano passado, quando esteve especulado, mais uma vez, para jogar na China, recebeu aumento salarial e assinou contrato até o final de 2023. Recentemente, afirmou que queria se aposentar no clube, mas seu nome continuou despertando interesse fora do Brasil.