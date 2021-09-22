Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dudu reage à declaração de Abel após empate com o Atlético-MG: 'Cada um precisa colocar a mão na consciência para melhorar'
futebol

Dudu reage à declaração de Abel após empate com o Atlético-MG: 'Cada um precisa colocar a mão na consciência para melhorar'

Atacante publicou texto nas redes sociais após ter se irritado ao sair no segundo tempo do jogo de ida da semifinal da Libertadores...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 13:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 13:42
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Palmeiras e Atlético-MG empataram em 0 a 0, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Substituído no segundo tempo, o atacante Dudu deixou o campo irritado, arremessando as caneleiras no chão ao sentar no banco de reservas e sem cumprimentar o treinador Abel Ferreira.
Web não perdoa Hulk após pênalti perdido contra o Palmeiras; veja os memes do jogo
Em suas redes sociais, o atacante publicou um texto na manhã desta quarta-feira (22) reagindo ao ocorrido e às declarações de Abel após a partida.
- Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas foi um resultado importante e sei que podemos jogar melhor na semana que vem. O Palmeiras é muito maior do que todos, sim, claro! E quem está no clube há anos e anos, como eu, sabe muito bem disso. Desde o meu primeiro dia aqui, nossas equipes sempre jogaram de forma coletiva e isso jamais será diferente. Pra evoluir, cada um precisa colocar a mão na consciência e entender o que pode fazer para melhorar em prol do time - escreveu Dudu.
Veja a tabela completa da LibertadoresEm entrevista coletiva após o empate no Allianz Parque, Abel Ferreira afirmou que ninguém está acima dos interesses da equipe e que Dudu estaria chateado com a própria performance.
– Eu tenho que ver as imagens, mas creio que ele deve ter ficado chateado pela performance dele. Falei com meus auxiliares, acho que ele atirou as caneleiras no chão, mas, olhando o jogo que ele fez, deve estar chateado, porque sabe que pode criar e fazer mais – disse o técnico.
– O lateral-direito do Atlético-MG andava atrás do Dudu para todo lado. Tenho que ver as imagens para ver o que fez, como ele fez, com qual intenção e conversar. Já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipe e todos os assuntos que temos resolvemos cara a cara. Acho que ficou chateado porque as vezes que tentou desequilibrar as coisas não saíram bem – concluiu.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado faz com que o Palmeiras tenha a vantagem do empate com gols na próxima terça-feira (28), no Mineirão. Antes, o Verdão encara o Corinthians, no sábado (25), pelo Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados